Bad Rappenau. (fsd) Im Frühjahr haben Sahil Singh und Alexander Melnikow via "Crowdfunding" Unterstützer für ihr junges Unternehmen "Lyn’s" gesucht – und nach einigen Strapazen auch gefunden. Die Firma verkauft traditionelle indische Gewürzmischungen und Tees und will, dass "die Leute die richtige indische Küche kennenlernen".

Und für die finanziellen Zuwendungen hat das Duo auch Gegenleistungen angeboten. Beispielsweise gab es für 17 Euro einen Kochkurs, und für 2500 Euro konnte man sich die Produkte der beiden auf Lebenszeit für den Eigenbedarf sichern. Aber die kurstädtischen Unternehmer verfolgten auch einen sozialen Aspekt. So sicherten sie bei einer Unterstützung in Höhe von 7,50 Euro zu, eine indische Mahlzeit für Wohnungslose und andere Personen in Not zu kochen.

Insgesamt 75 Mal wurde dieses Paket "gebucht", erzählen die beiden im Gespräch. Und am Montag wurden das Versprechen auch eingelöst: In der Tagesstätte der Aufbaugilde Heilbronn konnten sich die Besucher über eine kostenlose warme Mahlzeit freuen. Das sogar bereits zum fünften Mal, denn "Lyn’s" hat die Anzahl der Portionen verdoppelt, um so "möglichst vielen Bedürftigen" etwas Gutes zu tun.

Rund zwei Stunden haben Melnikow und Singh an diesem Montag in der heimischen Küche verbracht, um ein klassisches Thai-Curry zu kochen. Dafür haben sie auch ihre eigenen Gewürze verwendet – rund drei Teelöffel ihres Alleskönners "Kitchen King". "Da kann man viel mit kochen", sagt Singh.

"Das schmeckt super lecker", ist das einhellige Fazit der Besucher der Aufbaugilde. Ähnlich gut kamen auch die selbst gemachten Börek von Ömer Bilican an, der das Duo spontan mit der türkischen Spezialität unterstützt hat.

"Das Lob freut uns natürlich sehr", sagt Singh. Schon während die "Crowdfunding"-Aktion noch lief, habe man sich überlegt, wo die versprochenen Mahlzeiten gut aufgehoben sind. Einzige Voraussetzung war, dass man in der Region bleiben wollte. Schnell sei man auf die Aufbaugilde aufmerksam geworden und habe den Kontakt gesucht.

Bei den Verantwortlichen rannte man mit dem Angebot offene Türen ein. "Wir mussten nicht lange überlegen, zuzusagen", sagt Kim Rosner, Leiterin der Tagesstätte. Wie sie erzählt, kommen solche Offerten immer mal wieder – vorwiegend von Privatpersonen – vor, vor allem Richtung Wochenende. "In diesem Maße aber nicht", berichtet sie. Ohnehin sei es in den vergangenen eineinhalb Jahren der Pandemie schwieriger geworden, denn man durfte lange Zeit niemanden ins Haus lassen. Auch Melnikow und Singh mussten bis zum fünften Besuch warten, bis sie ihr gekochtes Gericht persönlich an die Besucher ausgeben durften. Zur Freude von Küchenfee Elvira, die an diesem Tag einen entspannten Nachmittag hatte. Rund 50 Bedürftige besuchen täglich die Einrichtung. Vor der Pandemie waren es zwischen 70 und 80 Menschen.

Melnikow und Singh schließen nicht aus, dass sie auch in Zukunft eine ähnliche Aktion auf die Beine stellen, doch als Nächstes soll nach einiger Verzögerung endlich der neue Online-Shop an den Start gehen. Die Bio-Zertifizierung der Gewürze läuft noch und hat den Zeitplan des Duos durcheinandergewirbelt. Zudem warten sie noch immer auf die Bestätigung des Förderkredits. Das "Crowdfunding" habe geholfen, das Grundgerüst zu schaffen, sodass man nun voll durchstarten will. Die Kurstädter gehen davon aus, dass sie spätestens ab Mitte September ihre Waren auch zu den Kunden liefern können. Verpackt werden Gewürze in klimaneutralen Umfüllbeutel, was ihnen besonders wichtig ist. "Fürs Auge" wolle man künftig im Shop noch Keramiktiegel als Aufbewahrungsmöglichkeit der Gewürze anbieten. Auch hier spiegelt sich der soziale Gedanke von "Lyn’s" wieder. Denn sie sollen von einer Behindertenwerkstatt hergestellt werden.