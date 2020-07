Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Corona und seine Auswirkungen auf die städtischen Finanzen stand gleich mehrfach im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im voll besetzten Kurhaus. So hatte das Gremium über eine mögliche Haushaltssperre, einen Zuschuss zu den Bäderbetrieben sowie den Verzicht auf die Betreuungsgebühren für April und Mai zur Entlastung der Familien zu beraten.

"Das Virus macht auch vor Bad Rappenau keinen Halt", machte Kämmerin Tanja Schulz gleich zu Beginn wenig überraschend deutlich und stellte die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der Kurstadt vor. So verzeichnet die Kommune bis 15. Mai ein Minus von mehr als 4,4 Millionen Euro, das sich unter anderem aus Mindereinnahmen im Bereich Kinderbetreuung (330.000 Euro), Zuschuss für die Bäderbetriebe (410.0000 Euro), fehlende Gewerbeeinnahmen (713.000 Euro), verminderte Einkommenssteuer (1,4 Millionen Euro) und reduzierte Schlüsselzuweisungen von 1,7 Millionen Euro zusammensetzt. Da das ordentliche Ergebnis des Haushalts bereits ein Minus von 291.000 Euro vorsah, steigt dies auf mehr als 4,7 Millionen Euro.

Laut Plan-Haushalt wollte die Kurstadt in diesem Jahr rund 19,1 Millionen Euro in zahlreiche Projekte investieren und dafür auch 5,4 Millionen Euro von den bisher rund zwölf Millionen Euro starken Rücklagen abzwacken. Würde man dem nun corona-bedingten Minus nicht gegensteuern, müsste die Kurstadt knapp 9,9 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen.

Um dies zu vermeiden, hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Erlass einer Haushaltssperre für bestimmte Projekte ausgesprochen. Oberbürgermeister Sebastian Frei sprach in diesem Zusammenhang von einer Lösung, die dem Umstand Rechnung trägt, und versicherte, dass die Maßnahmen nicht gestrichen würden, sondern, sobald es wieder möglich ist, auch ausgeführt werden sollen. "Wenn wir so durch die Krise kommen, kommen wir mit einem hellblauen Auge davon", sagte Frei.

So werden sieben Vorhaben um ein Jahr geschoben, sodass zunächst rund 8,1 Millionen Euro eingespart werden können. Betroffen von der Sperre sind beispielsweise die angedachten Erschließungen der Baugebiete "Halmesäcker" in Fürfeld, "Neckarblick" in Heinsheim" und die Nord-Erweiterung des Gewerbegebiets "Buchäcker" in Bonfeld. Ebenso verschoben wird der Bau eines Dalbenturms im Kurpark, der ohnehin keine Mehrheit im Gremium hat, und die Generalsanierung der Grundschule Obergimpern, die mit mehr als 4,8 Millionen Euro das teuerste der genannten Projekte gewesen wäre.

Der Verwaltungsvorschlag sah jedoch vor, auch die Erschließung des Baugebiets "Boppengrund" in Bonfeld zu verschieben. Dies verhinderte jedoch das Gremium nach einem Antrag der CDU-Fraktion mit 20 Nein-Stimmen. Corona bestimme das Denken und Handeln, sagte Fraktionsvorsitzende Anne Silke Köhler, doch es sei auch ein "Signal an die Wirtschaft", wenn man in den Stadtteilen die örtliche Entwicklung weiterführe. Die Baugebietserschließung sei eine Maßnahme, die schnell sichtbar werde und, mit dem anschließenden Verkauf der Grundstücke – auch durch die Lidl-Ansiedlung in Bad Wimpfen sei das Interesse hoch –, auch Geld in die Stadtkasse spülen könne.

Im Herbst findet eine erneute Steuerschätzung sowie Vollerhebung des Landes Baden-Württembergs statt. Sollte sich die finanzielle Lage bis dahin bereits entspannt haben, ist eine Aufhebung der Sperre möglich.

Ein weiteres Thema mit Corona-Bezug war der geplante Verzicht auf die Betreuungsgebühren für die Monate April und Mai. Wie Hauptamtsleiter Wolfgang Franke ausführte, verzichtet die Stadt bei entsprechendem Beschluss auf monatliche Einnahmen von rund 160.000 Euro. Für Juni sah der Verwaltungsvorschlag vor, die Gebühren für Kinder, die bis zu zehn Tage in einer Einrichtung waren nur zur Hälfte einzuziehen. Bei mehr als zehn Tagen wird der komplette Betreuungssatz fällig.

Die Freien Wähler stellten den Antrag, im April und Mai analog zum Juni zu verfahren und die Familien zur Kasse zu bieten, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Dies sorgte bei den übrigen Fraktionen für Unmut, sodass er mehrheitlich abgelehnt und dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt wurde. "Der Erlass ist eine deutliche Stärkung der Familien", betonte SPD-Fraktionsvorsitzende Gundi Störner. Anne Silke Köhler (CDU) sprach von einer "praktikablen Lösung".

Doch nicht nur die Familien, sondern auch die Bäderbetriebe wollte das Gremium am Donnerstag entlasten. So stimmte der Gemeinderat geschlossen für einen Zuschuss von zunächst 410.000 Euro. "Wir halten am Rappsodie fest", sagte Störner. Seit Mitte März ist das Hallenbad geschlossen, das Freibad konnte unter schwierigen Bedingungen erst im Juni öffnen und darf weitaus weniger Badegäste als üblich empfangen.

Und auch die Sportvereine können sich über eine Entlastung freuen. Bei regelmäßiger Nutzung der Sporthallen im Stadtgebiet werden in diesem Jahr anstatt 46 nur 36 Wochen berechnet. Dies kostet die Stadt rund 14.000 Euro.