Bad Rappenau. (zy) Nachdem landesweit überall die Weihnachtsmärkte abgesagt worden sind, gibt es noch bis zum 4. Advent im Zeitwald in Bad Rappenau den "Adventszauber". Am zurückliegenden Wochenende waren zahlreiche Wiederholungsbesucher aus der näheren und weiteren Umgebung da, und bei idealem Wetter herrschte vor allem am Sonntag beste Stimmung.

Ausrichter Otto Gollerthan zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden und nannte den vergangenen Sonntag "den besten Tag bislang": Die Besucher hätten die Abwechslung und die Schmankerln aus der Küche und die wärmenden Glühweinspezialitäten neben dem üblichen Getränke- und Speisesortiment genossen, berichtete er, zumal auch ein rustikales Lagerfeuer und der lodernde Ofen in der "Zeitwaldstube" zur Atmosphäre beitrugen und für mollige Wärme sorgten.

Das Angebot zum Mitnehmen – Weihnachtsgebäck und original Dresdner Stollen – sei ebenfalls gut angekommen. Zum Finale am 4. Adventssonntag will Gollerthan den Besuchern Ente servieren. Auf dem Gelände gilt die aktuelle Coronaverordnung, was laut dem Gastronomen bei den Besuchern überwiegend auf großes Verständnis stoße. Eine Teststation am Eingang sorgt für die notwendigen Kontrollen.