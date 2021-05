Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Zimmerhof.Das Clubhaus des Golfclubs Bad Rappenau in Zimmerhof hat einen neuen Pächter. Und dieser ist in der Kurstadt kein Unbekannter. Als Wirt des Kurhauses hat sich Martin Kübler zwischen 1991 und 2015 mit unzähligen Veranstaltungen einen Namen gemacht. Nun kehrt er in die Bäderstadt zurück und will mit saisonalen Gerichten, die auch bewusst auf Sportler ausgerichtet sind, sowie "Ausflügen in den gehobeneren Bereich" überzeugen und die "Karte nicht zu üppig halten".

"19" hat der Gastronom sein neues Restaurant genannt. Angelehnt ist der Name an den Golfsport: Die Golfer sollen nach 18 Löchern auf dem Feld im 19. Loch noch eine ruhige Kugel schieben können. Aber das Restaurant soll nicht nur Clubmitgliedern vorbehalten sein. "Es ist vom Club auch angestrebt, sich zu öffnen", betont Kübler. So sollen beispielsweise entlang der Wanderwege, die am Golfplatzareal vorbeiführen, auch Speisekarten ausgehängt werden. "Wir wollen uns präsentieren."

Dass der Gastronom nun das Clubhaus des Vereins bewirtet, in dem er seit Jahren Mitglied ist, war Zufall, erzählt Kübler. Zunächst war ein anderer Golfclub mit der Idee ihn als Pächter zu gewinnen auf den erfahrenen Wirt zugegangen. "Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt", sagt Kübler. "Und es hat immer mehr Charme bekommen und Sinn ergeben." Letztendlich habe er sich dann aber für eine Rückkehr nach Bad Rappenau entschieden. Aus dem Heilbronner Süden will Kübler nun auch wieder in die Kurstadt ziehen.

Mit dem "19" will sich der Gastronom nun ein zweites Standbein aufbauen. Seit Jahren bewirtet er bereits das Restaurant in der "Ballei" in Neckarsulm. "Das ist ein wunderbarer Betrieb", schwärmt Kübler. Doch das Kerngeschäft liege hier bei Tagungen, sodass die Räumlichkeiten vorwiegend in den Wintermonaten stark frequentiert seien. In Zimmerhof erhofft sich Kübler nun das Gegenteil. Durch die Sommersaison und zahlreichen Golfturnieren sieht er das "19" als "perfekte Ergänzung". Hinzu kommt, dass die Stadt Neckarsulm in geraumer Zeit die Sanierung der "Ballei" angehen will. In einem ersten Schritt soll es mit Arbeiten im Restaurant losgehen. Während der Maßnahme will Kübler mit einem Catering-Modell weiterhin für seine Gäste da sein. In dieser Zeit soll das Essen in Zimmerhof gekocht und anschließend nach Neckarsulm zum Verkauf gebracht werden.

So läuft es bisher auch zum Start des "19" in Zimmerhof. "Vor Ort wird noch nicht produziert. Das Essen kommt aus der ,Ballei‘", erklärt Kübler. Mit diesem Verfahren habe er bereits gute Erfahrungen gemacht. Denn auch zu seinem Start in Neckarsulm habe er zwischen 2011 und 2013 zwei Jahre lang diese Lösung verfolgt. "Ziel ist es, dass Restaurant während der Sanierung offen zu halten", sagt Kübler.

Mit der Neueröffnung in Zimmerhof will der Gastronom auch "ein Zeichen setzen, dass die Branche nicht nur jammert, sondern auch aktiv ist". Sobald es die Pandemie zulasse und man in einen Regelbetrieb übergehen kann, sollen neue Mitarbeiter eingestellt werden. Kübler weiß aber auch, dass bis dahin "noch ein dickes Brett zu bohren" ist. Er hofft, dass in den nächsten Wochen zumindest die Außengastronomie wieder erlaubt wird. Wenn die Politik ein entsprechendes Signal gibt, könne man "in ein bis zwei Wochen voll da sein".

In Zukunft sollen im "19" auch Familienfeiern, Tagungen und Seminare für bis zu 120 Personen veranstaltet werden. Sowohl die Golfclub-Spitze als auch Kübler erhoffen sich zwischen "Ballei" und "19" Synergieeffekte. Zum einen könnten künftig auch Veranstaltungen von Clubmitgliedern in den Räumlichkeiten der "Ballei" stattfinden. Umgekehrt könnten aber bisherige "Ballei"-Kunden auch als neue Mitglieder geworben werden. "Mir sind beide Betriebe sehr wichtig. Das ist keine Einbahnstraße", betont Kübler, der vor mehr als zehn Jahren über einen Freund zum Golfen gekommen ist.

Auch wenn das Clubhaus momentan Pandemie-bedingt nur sporadisch geöffnet ist: "Wenn ich da bin, bin ich da", sagt Kübler, sei die Resonanz der Gäste "bisher sehr gut" gewesen. "Ich kann mich in keinster Weise beklagen."

Info: Bei gutem Wetter ist das "19" von Donnerstag bis Sonntag meist ab 15 Uhr geöffnet und bietet einen Abholservice an.