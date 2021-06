Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd) Eigentlich hätte am zurückliegenden Wochenende die von 2020 verschobene siebte Auflage des "Blacksheep"-Festivals im Bonfelder Schlosspark über die Bühne gehen sollen. Doch angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie hatte sich die organisierende Kulturinitiative bereits im Frühjahr für eine abermalige Verschiebung ausgesprochen. Aber untätig blieben die Ehrenamtlichen an diesem Wochenende dennoch nicht, sondern luden zu ihrer Mitgliederversammlung in die Bislandhalle ein.

Dabei mit Spannung erwartet wurde das Line-up für die dann vom 23. bis 25. Juni 2022 stattfindende Musikveranstaltung. Bei der Präsentation wurde schnell klar: Die großen Namen sind weiterhin dabei. Der Kulturinitiative ist es gelungen, nahezu das komplette Aufgebot der abgesagten Veranstaltungen zu übernehmen. Demnach werden in zwölf Monaten Musikgrößen wie "Uriah Heep", "Alphaville" oder die "Mighty Oaks" den Schlosspark rocken. Ebenfalls ihr Kommen angekündigt hat Stefanie Heinzmann. Die Schweizerin begeisterte das Publikum bereits 2018 auf der Kornspeicherbühne. Aber getreu dem Motto des Festivals "Talents meets Legends" stehen auch wieder Nachwuchskünstler wie die Australierin Toby Beard oder die diesjährigen Bandcontest-Gewinner aus München, "Kid the Child", in Bonfeld auf der Bühne.

"Wir freuen uns sehr, dass alle Künstler wieder dabei sind", sagt Vereinsvorsitzender Ulrich Schneider. Zwar hätten manche noch schauen müssen, ob Bonfeld in ihren Tourneeplan passt, aber am Ende gab es ausschließlich positive Antworten. Offen ist hingegen, ob das Festival mit der vollen Auslastung stattfinden kann. "Wir machen uns zu gegebener Zeit Gedanken. Wir hoffen sehr auf eine Vollauslastung. Denn das ist auch für die Stimmung wichtig", sagt Schneider.

Der Vorverkauf ist nun gestartet. Dank treuer und langjähriger Partner und Sponsoren habe man die zurückliegenden Monate wirtschaftlich gut überstanden. Allerdings werde Corona auch an "Blacksheep" nicht spurlos vorbeigehen: "Die Preise in der Kulturbranche werden anziehen, wir mussten daher auch unsere Ticketpreise für das Festival 2022 leicht erhöhen", heißt es in einer Pressemitteilung. Beispielsweise kostet eine Karte für alle drei Tage nun 170, das Kombi-Ticket für Freitag und Samstag 125 Euro. Bereits gekaufte Tickets bleiben aber gültig. Die Organisatoren bitten aufgrund der besseren Planbarkeit allerdings darum, dass sie auf der Ticket-Plattform unter www.blacksheep-kultur.de registriert werden.

Bis zum Festival wird es zwar noch einige Zeit dauern, aber auch in diesem Jahr wollen die Kulturschaffenden noch Veranstaltungen auf die Beine stellen. So soll am 16. Oktober mit "Kürbis Kürbis" wieder Kultur für Kinder im Schlosshof angeboten werden. Am 30. Oktober sind auf Einladung von "Blacksheep" die beiden Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian mit ihrem Programm "Guitars and Flamenco" im Café del Mundo in Bad Wimpfen zu Gast. Und am 27. November gibt es im Kursaal in Bad Wimpfen eine "Gaudi im Advent" mit "Django3000" und "Monobo Son".

Doch nicht nur das Festival und die Herbstveranstaltungen, sondern auch Vorstandswahlen standen auf dem Programm der Versammlung. Nach acht Jahren wurde Jürgen Puscher als 2. Vorsitzender verabschiedet. Er bleibt dem Verein aber weiterhin als Festival-Techniker und im Kreativteam erhalten. Die hinterlassene Lücke wird künftig von der bisherigen Schriftführerin Ulrike Plapp-Schirmer geschlossen. Neuer Schriftführer ist wiederum Nico Seeleib. Bodo Wanno bleibt weiterhin Kassier, und Ulrich Schneider ist nach wie vor Vereinsvorsitzender. Zu den Beisitzern wurden Janina Zeller, Xaver Zeller, Julia Schneider und Stefan Tschackert gewählt.

Info: Das komplette Line-up sowie alle Infos zum Vorverkauf gibt es unter www.blacksheep-kultur.de