Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Damit Reh, Wildschwein, Fuchs und weitere heimische Tiere stark befahrende Strecken wieder überqueren können, ohne dabei ihr Leben zu gefährden, hatte das Landes-Verkehrministerium in Stuttgart den Bau zahlreicher sogenannter Grünbrücken in Baden-Württemberg angekündigt. Eine davon sollte auch auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen Rastplatz Bauernwald und Abfahrt Bad Rappenau gebaut werden. Doch auch mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung im Frühjahr 2019 hat sich – zumindest im Kraichgau – noch nicht allzu viel getan. Außer, dass sich die Zuständigkeit zu Jahresbeginn geändert hat.

Seit dem 1. Januar hat die neu geschaffene "Autobahn GmbH", Niederlassung Südwest, die Planung des Projekts vom Regierungspräsidium Stuttgart übernommen. Auf RNZ-Anfrage erklärt Sprecherin Petra Hentschel, dass die Grünbrücke nach wie vor für den A6-Abschnitt vorgesehen ist: "Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019/2020 hat den Wildtierkorridor des Generalwildwegeplans des Landes Baden-Württemberg im Bereich der A6 bei Bad Rappenau zwischen Kirchardt im Westen und Fürfeld im Osten bestätigt und konkretisiert."

Doch das Bauwerk wird noch einige Zeit auf warten lassen, sagt Hentschel. Denn: "Bis zur Umsetzung des Projekts sind noch einige Schritte vorab notwendig." Darunter müsse für das Vorhaben noch in einem Planfeststellungsverfahren das Baurecht erlangt werden. "Die dafür notwendigen Unterlagen müssen noch erstellt und genehmigt werden. Diese Verfahren dauern im Regelfall eineinhalb Jahre." Erst danach könne die Brücke detailliert geplant und ausgeschrieben werden. Hentschel geht davon aus, dass "frühestens Anfang 2025" mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Im Bereich der Autobahn A6 zwischen dem Kreuz Weinsberg und dem Kreuz Walldorf befinden sich zwei Grünbrücken in der Planung: Für das Bauwerk auf Höhe Dielheim sind die Voruntersuchungen abgeschlossen. Für Bad Rappenau soll der Vorentwurf bis Jahresende abgeschlossen werden.

Wenn irgendwann die Bagger anrollen, sollen die Arbeiten ohne Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Autobahn erfolgen, betont die Sprecherin. "Der Bau der Grünbrücke ist unabhängig von dem derzeitigen sechsstreifigen Ausbau und der geplanten Verkehrsfreigabe. Der Bau wird unter fließendem Verkehr stattfinden."

Möglich ist darüber hinaus, dass die "ViA6West", die Betreibergesellschaft, die mit dem aktuellen Ausbau der Autobahn beauftragt ist, auch die Grünbrücke baut. Zwar wolle die "Autobahn GmbH" die Grünbrücke ausschreiben, nichtsdestotrotz "müssten alle weiteren Schritte in enger Abstimmung mit diesem Partner erfolgen".

Was das Bauwerk letztendlich kosten wird, ist auch zwei Jahre nach der Ankündigung noch immer unklar. Laut Hentschel gilt es, im Zuge der Übernahme die bisherige Planung, auch hinsichtlich der Kosten, zu prüfen. "Eine belastbare Aussage zu den Gesamtkosten kann erst anschließend erfolgen."

Grünbrücken, auch Wildtierbrücken genannt, dienen wildlebenden Tieren als Hilfsmittel, stark befahrene Straßen oder Bahnstrecken zu überqueren. "Viele Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten", erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann Anfang 2019. "Um unsere Tiere und Pflanzen zu schützen, sind vielfältige Anstrengungen erforderlich." Die A6 durchschneidet auf Höhe der Kurstadt in Ost-West Richtung laut Einschätzungen des Verkehrsministeriums einen international bedeutsamen Wildtierkorridor, der den Schwarzwald mit dem Odenwald verbindet.

Und auch beim Naturschutzbund (Nabu) Östlicher Kraichgau sieht man nach wie vor eine Notwendigkeit für eine solche Brücke. "Sie ist weiterhin extrem sinnvoll", betont Sprecher Adalbert Schmezer auf Nachfrage. "Nach dem Ausbau der A6 sogar mehr denn je." Durch die Autobahn habe man Reviere zerschnitten und der Austausch der Tiere untereinander fehle. "Tiere folgen ihrem Trieb. Irgendwann müssen sie das Revier der Eltern verlassen. Da ist es nötig, Straße zu überqueren." Bei einer Autobahn stünden die Chancen gleich Null, das Queren zu überleben.

Doch die Grünbrücke diene nicht nur dem Schutz der Tiere, sondern auch der Menschen, betont Schmezer. Weniger Tiere auf der Fahrbahn bedeuteten auch weniger Wildunfälle. "Studien aus Norddeutschland und Tschechien zeigen, dass sich die Tiere nach einiger Zeit an die Brücke gewöhnen", erklärt Schmezer. "3000 bis 5000 Tiere überqueren die Brücken jährlich."