Tausende Besucher pilgerten zum Faschingsumzug in die Kurstadt. Foto: Karoline Beck

Von Karoline Beck

Bad Rappenau. Tausende Faschingsbegeisterte feierten am Sonntag bei milder Witterung mit einem abermals gelungenen Fest den Höhepunkt der fünften Jahreszeit beim Faschingsumzug in der Kurstadt. Noch bevor sich der närrische Lindwurm in Bewegung setzte, strebten große und kleine Besucher Richtung Innenstadt und sorgten dort schon einmal für gute Laune. Entlang der Umzugsstrecke, der Babstadter Straße, dem Kirchplatz und der Heinsheimer Straße, herrschte ein ausgelassenes Faschingstreiben, denn die Besucher kamen nicht nur zum Zuschauen – mitfeiern war angesagt.

Pünktlich um 14.11 Uhr setzte sich der kunterbunte Umzug in Bewegung. Ganz traditionell marschierte auch in diesem Jahr wieder die Landjugend Fanfarengilde Elsenzgau voran, gefolgt von den Garden der Wolfsstecher, den "Rabbemer Salzhexen" und dem Wagen der Karnevals-Hoheiten, Prinzessin "Renate I. vom Protokoll mit Pfeil und Bogen" und Prinz "Udo I. vom Schwabenländle".

Ihnen folgten 53 Vereine aus der Region und aus Untertürkheim, Herbolzheim, Calw, Flehingen und Ulm. Insgesamt nahmen am 21. Umzug des "1. RCV Die Wolfsstecher" rund 1500 Aktive teil. Neben den Gardemädchen und dem Karnevalsadel zog viel Hexen- und Zauberervolk mit Besen und Masken durch die Straßen und foppten die Besucher, indem sie ihnen beispielsweise Sägespäne in den Nacken steckten oder ihnen rot gefärbte Wangen verpassten. Außerdem gab es Ritter, Clowns und viele fantasievoll gestaltete Figuren. Dazu 15 Guggen-, Fanfaren- und Musikkapellen, die für ausgelassene Stimmung sorgten.

Damit jeder wusste, wer da nun kommt, kommentierte Jürgen Schmidt, Ehrenpräsident der Wolfsstecher, zusammen mit Markus Weyhing, Umzugsminister von der Wimpfener Faschingsgesellschaft, von der Tribüne am Rathaus aus den Umzug.

Botschaften zum aktuellen politischen Geschehen oder besondere Mottowagen gab es beim Umzug nicht, aber viele Süßigkeiten, die eifrig in die Menge geworfen wurden, über die sich besonders die kleinen Besucher freuten.

Nach zwei Stunden Jubel, Trubel, Heiterkeit, erreichte die letzte Gruppe den Kirchplatz und strebte, wie bereits die vorhergehenden, der Mühltalhalle entgegen. Hier fand im Anschluss zum Umzug die schon legendäre "Après-Ski-Party" statt, zu der die Wolfsstecher in diesem Jahr den bekannten DJ Julian Benz aus Mallorca verpflichtet haben.

Darüber, dass diese große Veranstaltung bei bester Stimmung und ohne Probleme oder besondere negative Vorkommnisse abgelaufen ist, freuten sich die Veranstalter, die im Vorfeld mit mehr Absperrungen und mehr Personal als im Vorjahr für mehr Sicherheit gesorgt haben.