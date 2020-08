Sinsheim. (jubu) Es hatte wohl nicht jeder mitbekommen: 13 Autos waren es, die innerhalb einer Minute vor den Sperrschildern Kehrt machten. Allesamt waren sie von der Autobahn abgefahren und wollten eigentlich durch die Autobahn-Unterführung Richtung Innenstadt. Jene Unterführung der A6 war am Wochenende allerdings wegen Brückenarbeiten gesperrt. Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus muss die dort verlaufende Autobahn-Brücke erneuert werden. Das geschieht nach Angaben der privaten Betreibergesellschaft "ViA6West" in zwei Schritten. Im ersten Teil am Wochenende wurden neue Fertigbetonträger auf die Brückenhälfte aufgelegt. Die Bundesstraße sowie die darunter führenden Fuß- und Radwege wurden zu diesem Zweck in der Zeit von Freitag- bis Sonntagabend gesperrt.

Schon von Weitem sah man den imposanten und tonnenschweren Kran, Familien hatten sich in den Mittag- und Abendstunden um die Baustelle versammelt und spielten Zaungast. Mittendrin ein Pärchen aus Bayern. Die beiden waren auf dem Weg nach Mosbach, wollten eigentlich die Unterführung nutzen und sahen sich schließlich dem badischen Schilderdschungel ausgesetzt. Aber die Sinsheimer halfen: Nach kurzer Beratung durch eine Wandergesellschaft ging es weiter hin zum Ziel.

Schnell herumgesprochen hatte sich bei den Autofahrern ein kleiner Wirtschaftsweg beim Ottental. Statt wie ausgeschildert und empfohlen über Hoffenheim und Eschelbach zu fahren, nutzten Kleinlaster wie auch Autos einen nahezu parallel verlaufenden "Schleichweg" beim Götzbach. Ersparnis: zwölf Kilometer, im Begegnungsverkehr kam es allerdings zu heiklen Situationen – minutenlange Fahrten im Rückwärtsgang waren die Folge. Bei den Brückenarbeiten verlief dahingegen alles im Zeitplan, erfuhr die RNZ am Samstag von einem Baustellen-Mitarbeiter.