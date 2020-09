Von Ralf März

Angelbachtal. Seit September gibt es in Angelbachtal eine Waldkindergartengruppe. Aktuell acht Kinder treffen sich morgens mit ihren Erzieherinnen am Waldrand beim Kleintierzüchterheim, um sich dann zu Fuß zu ihrem Platz im Wald aufzumachen. Im Bollerwagen der Gruppe finden Wasser, Werkzeug, Spielgeräte und die Vespertaschen der Kinder Platz.

Entsprechend der Anmeldungen wird die Waldgruppe in den kommenden Monaten auf zwölf Kinder anwachsen, sagt Bianca Tagscherer, die Leiterin der kommunalen Kinderhäuser in Angelbachtal, zu dem der neue Waldkindergarten gehört. Eine Gruppengröße von maximal 20 sei derzeit vorgesehen, weitere Anmeldungen also noch möglich. Aufgenommen werden jedoch nur Kinder, die mindestens knapp drei Jahre alt sind.

In den ersten Tagen entstand mit großem Eifer aus Zweigen und Ästen bereits ein Piratenschiff sowie ein Klettergerüst aus Holz, berichten die Erzieherinnen Renate Brecht und Birte Achenbach, die die Gruppe leiten. Derzeit freut man sich natürlich über die spätsommerlichen Temperaturen, hat aber auch den ersten Regen im Wald schon überstanden.

In wenigen Tagen wird es auch einen komfortablen Unterstand geben, für Tage mit richtig schlechtem Wetter oder großer Kälte. Auf dem Gelände des Gemeindebauhofs konnten die Kinder schon einen ersten Blick in und auf ihren zukünftigen Bauwagen werfen, der derzeit noch mit einem Holzofen ausgestattet wird. In wenigen Tagen soll er dann in den Wald gezogen werden, sagt Bauhofleiter Gerd Häuselmann. Den alten Lastwagenanhänger, der liebevoll und mit viel Holz innen und außen verkleidet und auch isoliert ist, habe man über das Internet gefunden, erklärte Bürgermeister Frank Werner beim Besichtigungstermin. Ein größeres Problem stellte der Transport aus Sachsen-Anhalt dar. Hier erhielt die Gemeinde Unterstützung von der örtlichen Schindler GmbH, einem Unternehmen, welches sich eigentlich um die Logistik bei Großveranstaltungen kümmert, aber hier gerne aushalf. Mit einem speziellen Tieflader, um die bei Brücken und Ampeln mögliche Gesamthöhe nicht zu überschreiten, fuhr der Bauwagen in Richtung Kraichgau, erklärte Thomas Schindler. 400 Euro von den Transportkosten übernimmt der Unternehmer als Spende für den neuen Kindergarten, berichtete Bürgermeister Frank Werner.

In wenigen Tagen wird auch ein großes hölzernes Schild zwischen den Bäumen des Röhrigwaldes mit der Aufschrift "Waldkindergarten" hängen. Dieses übergab Thomas Brecht den Kindern, die zuvor den neuen Bauwagen ausgiebig inspiziert hatten.

Das Konzept des Waldkindergartens sieht vor, dass sich die Kinder das gesamte Jahr über im Wald aufhalten, abgesehen von sehr heftigen Wetterlagen wie Sturm oder Gewitter. Besonderes Augenmerk musste deshalb auch auf die Auswahl des Platzes gelegt werden, erklärte der Bürgermeister. Gemeinsam mit dem Forstrevierleiter wurde eine geeignete Stelle gesucht, um die Gefahr durch Astbrüche oder gar umstürzende Bäume so gering wie möglich zu halten. Gerade durch die Trockenheit sind Schäden besonders an großem und alten Holzbestand durchaus möglich. Gewählt habe man deshalb für den Waldkindergarten einen Bereich, der hauptsächlich von 40- bis 60-jährigen Eichen bewachsen ist, erklärte Bauhofleiter Häuselmann. In regelmäßigen Abständen werden dort zukünftig die Baumkronen inspiziert.

Bis beim Platz des neuen Waldkindergartens alles fertig ist, werden noch einige Wochen vergehen. Für die Kinder bedeutet das sicher eine spannende Zeit, in der der Waldkindergarten täglich "wächst". Neben dem Bauwagen ist auch ein Toilettenhäuschen bei einem Schreiner in Arbeit, welches bald aufgestellt werden soll. Dort soll es dann auch eine Wasserstelle aus Kanistern geben, um die Hände waschen zu können.