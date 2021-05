Angelbachtal. (ram) Als traurigen Höhepunkt könnte man bezeichnen, was am Montagmorgen vergangener Woche auf einem Feldweg auf Eichtersheimer Gemarkung passiert ist: Ein Feldhase musste sterben, nachdem er offensichtlich von einem Auto angefahren worden war, das dort nicht hätte fahren dürfen. Von Bürgern kam ein Hinweis an die Jagdpächter, zu retten war das Tier nicht mehr.

Am selben Abend kam das Thema im Gemeinderat zur Sprache. Schon mehrfach hatte man dort nach Lösungen gesucht, im Ortsblatt darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftswege nur von den Landwirten befahren werden dürfen. Erfolg hatte man damit offensichtlich wenig, wie Jürgen Lutz (Freie Wähler) und Frank Reinbold (SPD) feststellten.

Große und gut zu erkennende Schilder schlug Hauptamtsleiter Diethelm Brecht deshalb vor, um an den Rändern der hauptsächlich betroffenen Feldwege darauf hinzuweisen, dass nur landwirtschaftliche Fahrzeuge, Anlieger, Radfahrer und Spaziergänger den Weg nutzen dürfen. Verboten sind andere motorisierte Fahrzeuge und die Nutzung der Feldwege als Abkürzungsstrecken. Gemeinderat Frank Reinbold regte an, explizit auch das Verbot von Quads zu erwähnen, da auch diese immer wieder im Außenbereich unterwegs seien.

Förmlich abstimmen mussten die Gemeinderäte über die Schilder nicht, die Einigkeit war deutlich zu erkennen. Angeregt wurde auch, gleich zusätzliche Schilder zu bestellen, um die Hinweise auch an momentan nicht geplanten Stellen anbringen zu können. Voraussichtlich in dieser Woche sollen die Hinweise an den Feldwegen montiert werden. Sollten auch die Schilder keine Besserung bringen, helfen vermutlich nur noch Kontrollen.

Insgesamt habe die Nutzung der Feldwege seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich zugenommen, bestätigte auch Landwirt Heimo Linse (GAL) in der Diskussion. Er sprach gar von einer Verzehnfachung, meinte aber vor allem Spaziergänger und Fahrradfahrer. Immer wieder komme es dabei auch zu rücksichtslosem Verhalten, wenn beispielsweise Landwirte mit ihren Fahrzeugen nicht vorbeigelassen würden, machte er deutlich. Doch in diesem Fall bleibt wohl nur, an ein friedvolles Miteinander zu appellieren, lautete das Fazit.