Von Friedemann Orths

Angelbachtal. Der Laufstall seines Enkelkindes steht vor einer Studioleinwand, Kinderspielzeug liegt verstreut auf dem Boden. Davor ein massiver Metallpfosten, der bis unter die Decke reicht und als Stativ dient. Walter Fogel sagt, dass er seine Kamera als Notizbuch nutzt, wie ein Maler seine Skizzen in kleinen Büchlein festhält.

"Ich fotografiere, seit ich denken kann", sagt er. Er ist Fotograf und Künstler, wobei die beiden Begriffe doch irgendwie zusammengehören. In Angelbachtal hat er sich sein "Refugium" geschaffen. Dort, in einer alten Zigarrenfabrik, lebt und arbeitet der gebürtige Sinsheimer, der die ganze Welt bereist. Mit Modefotografie hat er seinen Lebensunterhalt verdient, jetzt, da "das Haus abbezahlt ist", kann er sich noch mehr auf seine Kunst konzentrieren.

Es mag drastisch klingen, wenn er, nicht ganz ernst, sagt: "Ich kann Hundepisse auf der Straße fotografieren, und keinen geht’s was an." Aber wegen dieser Freiheit sei er viel mutiger geworden, was die Kunst angeht. "Die reine Katalogfotografie war mir zu langweilig", erzählt Fogel. "Die Grenze zwischen Kunst und Werbung ist bei mir glücklicherweise verschwommen."

Als Fotograf für die Esslinger Firma "Festo" ist er um die Welt gereist, konnte in Brasilien, Sri Lanka, Uganda oder Marokko fotografieren "wie ich lustig bin". An der Wand hängt ein Porträt der Kanzlerin, sie hält einen Apfel in der Hand, entstanden auf einer Messe in Hannover. "Ich hatte das Glück, erste Liga zu spielen", sagt er. Ein Teil seiner Arbeit: Industriereportagen. Seit neun Jahren arbeitet er aber auch mit der Ittlinger Breakdance-Gruppe "Floor Legends" zusammen. Als ehemaliger Sportstudent mag er Bewegung, die sich in vielen seiner Fotografien zeigt.

"Außerdem mag ich diese geile Musik einfach", sagt Fogel und lacht. Bei seinem derzeitigen Projekt arbeitet er auch wieder mit Tänzern zusammen. Er lichtet Flamenco- und Balletttänzer oder Figuren aus der rhythmischen Sportgymnastik ab. Dabei ist ihm wichtig, dass die Musik auf diesen Bewegungsstudien oder "Klangskulpturen", wie er seine Werke tauft, rüberkommt. Er arbeitet dabei mit Bewegungsunschärfe vor weißem Hintergrund, "um den Sound zu transportieren".

Walter Fogel, Fotograf. Foto: Silke Fogel

Seit 40 Jahren lugt Fogel durch die Sucher seiner Kameras, 20 davon als Haus- und Hoffotograf für Kodak - damals, als noch analog fotografiert wurde. Bis zu 30 Filme knipste er pro Auftrag voll, fast alle Kodak-Werbefotos gingen in dieser Zeit auf seine Kappe. Als dann die "digitale Revolution" kam, habe er die erst mal als "Feind" betrachtet, wie er sagt. Schließlich wurde ihm dadurch sein wichtigster Kunde weggenommen.

Doch dann habe er die Vorteile gesehen: Digitale Fotografie mache es leichter zu experimentieren, "ich sehe sofort, was ich mache". Und er fügt hinzu: "Es ist so was von Wurst - und wenn du mit ’ner Mehlsuppe fotografierst." Am Ende zähle das Ergebnis. "Wenn das Bild gut ist, ist es gut."

Und mit dieser Weisheit schafft Fogel seine Welten. Wabernde Heißluftballons über Brasilien, eintauchende Schwimmerinnen im Sinsheimer Freibad, schwirrende, aber doch statische Skulpturen einer Tänzerin, blutrotes Wasser oder adonische Körper, die von einem Holzverschlag ins griechische Meer hechten. Letzteres Foto brachte ihm seinen ersten großen Preis ein und wurde in Paris ausgestellt. Dabei entstand es mit einer Spielzeugkamera, deren Gehäuse die Cartoonfigur "Taz" ziert.

Fogel wollte die unbedarften Jungs, die sich im Wasser abkühlten, nicht mit seiner Profi-Ausrüstung verschrecken und erstand auf die Schnelle besagtes Billigmodell. Es kommt eben wirklich nicht auf die Kamera an, wie Fogel betont. Er denke mittlerweile, was Motivauswahl oder Blickwinkel angeht, gar nicht mehr nach: "Das sind Automatismen." Lernen könne man das nur bedingt; Erfahrung spiele eine große Rolle.

Ein weiterer Teil der Arbeit ist aber auch das Auswählen des perfekten Schusses. Aus etwa 3000 Bildern, die er bei Aufträgen innerhalb eines Tages knipst, seien meist drei bis vier Prozent so "wie ich mir das vorstelle". "Die Kunst liegt darin, das gute Foto zu entdecken", sagt er.

Sein Vorbild: Alfred Hitchcock, legendärer Regisseur und Drehbuchautor. Von ihm könne man lernen, spannende Geschichten zu erzählen. Überhaupt ist die Geschichte hinter dem Bild das Wichtigste für Fogel. "Ich bin ein Geschichtenerzähler, meine Sprache ist die Fotografie", sagt er.

Das hat ihm rund 50.000 Euro an Preisgeldern bei Wettbewerben eingebracht. Sein letzter Erfolg: die Auszeichnung "Highly Recommended" des Europäischen Architekturfotografie-Preises, die er für seine Bilder von Menschen, die waghalsige Sprünge und Salti vor Bauwerken vollführen, bekommen hat. Die werden derzeit noch bis zum 1. September im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt/Main ausgestellt.

Zwei Mal schaffte Fogel es auch ins Finale des Sony-Wettbewerbs. Auch hier kann er immer noch in der ersten Liga mitspielen, obwohl sich "alles verändert", wie er sagt. Was sich wohl nicht verändern wird, ist, dass Fogel sich als "großes Kind, das immer spielt" bezeichnet. So entdeckt er stets Neues. Und wenn etwas langweilig wird, sucht er sich neue Themen und Motive: "Wie ein Eisbrecher - immer nach vorne."