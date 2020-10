Von Ralf März

Angelbachtal. Die Arbeiten in der Eichtersheimer Hauptstraße "gehen im zweiten Bauabschnitt kräftig weiter", erklärte Bürgermeister Frank Werner vor dem Gemeinderat, nachdem sich Lukas Del Monego über den Stand und auch die Umleitungsstrecken erkundigt hatte.

Seit Herbst 2019 ist die Bundesstraße B292 zwischen den beiden Verkehrskreiseln im Ort gesperrt, um dort Wasserleitungen und den Kanal auszutauschen und eine neue Fahrbahndecke aufzubringen. Gerade die Umleitung hatte im Sommer für zahlreiche Diskussionen gesorgt, nachdem eine Initiative verschiedene Forderungen bis hin zur Sperrung des Durchfahrtsverkehrs in der Heimbachstraße aufgestellt hatte. Nach einem Treffen mit den Anliegern, auch unter Beteiligung des Sinsheimer Ordnungsamtes Mitte Juli, erklärte der Bürgermeister jetzt: "Die Umleitungsstrecke gestaltet sich ruhig." Wie unsere Zeitung erfuhr, haben sich inzwischen verschiedene Bürger aus der Initiative zurückgezogen und zuletzt die aufgestellten Forderungen nicht mehr mitgetragen. Zugesichert wurde damals von der Ordnungsbehörde, weiterhin verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, auch auf den Kindergarten weisen inzwischen große Schilder hin.

Was die Bauarbeiten angeht, so konnte Ende August der erste Bauabschnitt bis zur Kuppe der Hauptstraße abgeschlossen, und die Asphaltdecke aufgebracht werden. Wie Werner und Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich auf Nachfrage der RNZ erklärten, wurde die Baustelle in den zweiten Abschnitt bis zum Kreisel an der Heidelberger Straße verlegt. Dort werde derzeit die Wasserleitung ausgetauscht und die Hausanschlüsse erneuert werden. Man halte am Zeitplan, der zuletzt im Frühjahr angepasst worden war und davon ausgeht, dass die Straße zum Jahresende wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, fest. Allerdings sei der Zeitplan auch witterungsabhängig. Möglich sei aber, dass sich die Arbeiten an den Gehwegen bis in den Januar ziehen.

Weitere Anfragen von Gemeinderat Christoph Haag bezogen sich auf die Beleuchtungssituation der Bushaltestelle beim Feuerwehrgerätehaus. Hier bat er darum, eine mögliche Verbesserung der Beleuchtung zu prüfen. Weiter erkundigte er sich nach den Baumaßnahmen bei der Festplatzzufahrt. Der Bürgermeister erklärte, dass vereinbart wurde, die Vergrößerung der Einfahrt in der Vegetationsruhe vorzunehmen. Somit könnten die Arbeiten demnächst beginnen.

Jürgen Lutz indes wollte wissen, wann die Blitzer in den Ortsdurchfahrten von Eichtersheim und Michelfeld installiert werden. Die Geräte seien bereits geliefert, erklärte Werner. Mittlerweile sind sie auch aufgestellt. Die Situation in den Schulbussen in Richtung des Östringer Schulzentrums sprach Gemeinderat Lukas Del Monego an. Dort gehe es trotz Corona so eng zu wie zu seiner Schulzeit vor über zehn Jahren. Zuständig sei dafür allerdings die Stadt Östringen erklärte der Verwaltungschef, er wolle Kontakt aufnehmen.

Außerdem gab der Bürgermeister bekannt, dass seit einigen Tagen das WLan in der Sonnenberghalle in Betrieb ist. Das Netzwerk wurde mit einer 15.000 Euro-Förderung der EU realisiert und ermöglicht es den Hallenbesuchern, sich kostenlos über einen leistungsfähigen Knoten ins Internet einzuwählen.