Das Amtsgericht in Sinsheim. Foto: Barth

Sinsheim/Neckarbischofsheim. (ubk) „In dubio pro reo“ – im Zweifel zugunsten des Angeklagten: Dieses eherne, auf der römischen Rechtsphilosophie basierende Prinzip „feierte“ einmal mehr fröhliche Urständ’. Nach dreistündiger Verhandlung vor dem Amtsgericht Sinsheim war einem 80-jährigen Rentner aus Neckarbischofsheim letztlich nicht nachzuweisen, dass er im Dezember des vergangenen Jahres im Zuge eines Parkplatzkonflikts seine Nachbarin, die als Geschädigte aufgetretene Zeugin, mit „Stockhieben“ ins Gesicht zur Räson bringen wollte. Die Richterin sprach ihn frei.

In seiner Anklage warf der Staatsanwalt dem Senior vor, am Abend des 20. Dezember 2018 im Rahmen einer Parkplatzstreitigkeit massiv Partei für seine Enkelin ergriffen zu haben. Die Nachbarin soll auf dem öffentlichen Parkplatz vor den Anwesen der Konfliktparteien ihr Auto so dicht neben jenem der jungen Frau eingeparkt haben, dass dieser ein Wegfahren unmöglich gewesen sei.

Nach anfänglich verbalen Attacken soll der Rentner schließlich mit einem Gegenstand zugeschlagen haben – möglicherweise mit dem Meterstab, mit dem er zuvor 47 Zentimeter Abstand zwischen beiden Fahrzeugen gemessen haben will. Dabei soll er die Nachbarin dermaßen im Gesicht verletzt haben, dass die Frau wegen Sehstörungen sowie Übelkeit mit einem Krankenwagen in die Uniklinik Heidelberg gefahren werden musste. Medizinische Gutachten lägen vor. Der sich so darstellende Vorfall erfülle den Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung.

Gleich sieben Zeugenaussagen sollten Licht ins Dunkel bringen. Während die Zeugin und zugleich Geschädigte außer ihrem Verlobten keine Fürsprecher ins Feld führen konnte, sagten auf Seiten des Angeklagten neben einer befreundeten Nachbarin noch drei Familienangehörige aus: Ehefrau, Tochter und Enkelin.

Sie stimmten darin überein, dass es zwar auf dem Parkplatz zu teilweise heftigen verbalen Attacken gekommen sei, vielleicht auch mal zu „Geschubse“, dass aber der Großvater in keiner Phase des Streitgesprächs mit irgendeinem Gegenstand – den auch die Geschädigte sowie ihr Partner im Übrigen nicht beschreiben konnten – zugeschlagen habe. Die von der Geschädigten gerufene Polizei konnte in ihrem an die Staatsanwaltschaft weitergeleiteten Papier ebenfalls nichts Griffiges dokumentieren – sagte der mit den Vernehmungen betraute Beamte im Zeugenstand.

Die Richterin schloss sich aufgrund des schwierigen Prozesses der Wahrheitsfindung, insbesondere aufgrund der wenig ergiebigen tatsächlich belastenden Zeugenaussagen, den abschließenden Worten des Verteidigers sowie des Staatsanwalts an und sprach den Angeklagten frei.

Man könne nicht exakt nachweisen, wo, wann und wie sich die Frau die Verletzungen tatsächlich zugezogen habe. Das durch die Geschädigte angestrengte und anwaltlich vertretene Adhäsionsverfahren – die zivilrechtliche Nebenklage, verbunden mit Schmerzensgeldforderungen – wurde mit dem Urteil des Amtsgerichts verworfen.