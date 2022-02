Sinsheim. (cba) Als der Adoptivsohn kein Gemüse essen wollte, stopfte es ihm der Mann vor dessen Mutter gewaltsam in den Mund. Als der Kleine dem Stiefvater handwerklich zur Hand ging und etwas falsch machte, wurde er mit einem Metallrechen beworfen. Der Angeklagte hatte das Kind mit dem Elektroschocker verfolgt, geschlagen und dessen Kopf auf die Küchenarbeitsplatte gedrückt; setzte es schulisch unter Druck; beschimpfte es aufs Übelste. Die Mutter des Kinds litt über Jahre unter den Aggressionsschüben. Jetzt musste sich der Mann vor dem Amtsgericht verantworten.

Die 45-jährige Mutter des Kinds kämpfte mit den Tränen und berichtete vom Martyrium. Die Scheidung stehe kurz bevor, den Noch-Ehemann nannte sie einen Narzissten: "Es war die Hölle." Ihr Sohn war nicht in der Lage, auszusagen, machte vom Verweigerungsrecht Gebrauch. Zu belastend sei das alles, hieß es. Er leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer psychisch bedingten schweren Nesselsucht sowie Schlafstörungen.

Aufgeschaukelt hatte sich das Drama in einem Sinsheimer Stadtteil. Der 33-jährige Angeklagte hatte schließlich gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen und saß im vergangenen Jahr vier Wochen in Untersuchungshaft. Er hat inzwischen den Wohnort gewechselt, seine Noch-Ehefrau aber lange Zeit weiter bedroht und belagert.

"Unser ganzes Leben bestand aus Angst und Gewalt", sagte sie. Als Ältere der Beiden habe sie geglaubt, ihren Mann ändern zu können. Sie stehe "in der Schuld" des Sohns, ihm "diesen Vaterersatz vorgesetzt" zu haben. Oft seien sie umgezogen, in jeder Wohnung habe es Polizeieinsätze gegeben. Am schlimmsten seien die verbalen Schikanen gewesen, mit denen ihr Mann den Sohn aus einer früheren Beziehung attackiert habe. Sie wünscht sich, "dass er merkt, was er uns angetan hat". Sie habe ihrem Mann alles ermöglicht, sei immer an letzter Stelle gestanden und Mitleid gehabt. Wollte sie fliehen, habe es geheißen: "Du gehst mir nur waagerecht aus dem Haus."

Aussagen des 17-jährigen Sohns konnte das Gericht trotz des Zeugenverweigerungsrechtes dennoch verwenden. In einem Brief hatte er sich an einen Sinsheimer Polizeibeamten gewandt, der das Drama über längere Zeit begleitet hatte. Darin schildert er Vorfälle, in denen er misshandelt wurde.

23 Monate auf Bewährung

Einen jüngeren Halbbruder habe er in Schutz nehmen wollen, damit dieser nicht "das Gleiche durchmacht", heißt es in dem Brief, den die Richterin verlas. Außerdem wurde im Gerichtssaal ein Video gezeigt, in dem er gegen den Stiefvater aussagt, der ihm immer prognostiziert habe, es zu nichts zu bringen und irgendwann "unter der Brücke zu landen". Der Junge hatte eine Schulempfehlung fürs Gymnasium; durch den Druck wurden seine Leistungen immer schlechter.

Der Angeklagte hat Hauptschulabschluss und eine begonnene Lehre im ersten Jahr abgebrochen. Seine Frau habe er ebenfalls massiv unter Druck gesetzt, schilderte sie. Unter anderem habe er angekündigt, den Tieren des Paars etwas anzutun und mit Selbstmord gedroht. Auch der Gattin habe er mit schlimmer Gewalt gedroht, sodass die Familie mit großem Polizeiaufwand geschützt werden musste. Die 45-Jährige sagte: "Ich wollte nicht daran schuld sein, wenn er sich was antut." Zudem wurde der Mann mit 26 Jahren krebskrank; die Gattin habe den Menschen pflegen müssen, den sie nach eigener Schilderung "am meisten verachtet". Nähe könne sie keine mehr zulassen, "zu niemandem".

Die Frau befand sich längere Zeit im Opferschutzprogramm der Kriminalpolizei. Ein Sinsheimer Polizeibeamter sprach von einem Hochrisikofall. Das jüngere Kind habe nicht in den Kindergarten, das ältere nicht in die Schule, die Frau nicht zur Arbeit gehen können, weil die Gefahr, die vom Angeklagten ausging, zu groß gewesen sei. Die Bedrängungen hätten nur dann nachgelassen, wenn der Mann eine neue Freundin gehabt habe. Doch auch eine dieser Frauen habe sich an sie gewandt, teilte die Geschädigte mit. So habe sie erfahren, dass auch eine weitere Frau und deren Sohn offenbar misshandelt wurden.

Eingangs hatte der Verteidiger gesagt, sein Mandant sei unter Umständen bereit, ein "taktisches Geständnis" abzugeben. Dies weil das Scheidungsverfahren laufe und der Mann befürchte, seine Frau könne hohe Forderungen ums gemeinsame Haus stellen. Verurteilt wurde der Angeklagte schließlich wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten auf Bewährung.