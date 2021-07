Sabina Stoppel (links) und Inge Eibauer zählten zu den ersten, die am Donnerstagabend wieder ins Kino gingen. Foto: Christiane Barth

Sinsheim. (cba) Aha-Regel oder die drei Gs als Voraussetzung zum Filmgenuss: Beide Kinos in der Stadt sind wieder geöffnet, doch die Zugangsbeschränkungen sind unterschiedlich. Während das Citydome auf Abstand, Hygiene und Maske setzt, verlangt das Imax einen Nachweis, dass Besucher getestet, geimpft oder genesen sind.

Seit dem Herbst war das "Citydome" geschlossen. In der Zwischenzeit hat sich dort einiges verändert. Neben Daniel Craig in Lebensgröße blicken Gäste auf einen neuen Tresen. Der neue Bond-Thriller läuft zwar noch nicht, aber dafür der Horrorfilm "Conjuring 3". Sabina Stoppel und Inge Eibauer aus Sinsheim haben sich richtig schick gemacht, um endlich nach langer Zeit mal wieder nach allen Regeln der Filmkunst Horror zu erleben. Die Dämonologen gehen in dem cineastischen Teufelswerk unnatürlichen Ereignissen auf den Grund. Der Theaterleiter, Frank Krause, geht unterdessen anderen Dingen auf den Grund – nämlich dem Inhalt der Popcorn-Maschine, die endlich wieder Arbeit hat und nach dem ersten Schwung Gäste zum Neustart im renovierten Kino schnell wieder aufgefüllt werden muss.

Rund 60 Besucher zählte er am Wiedereröffnungstag. "Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz, sie ist deutlich größer als nach dem ersten Lockdown", meint der Theaterleiter am ersten Spieltag nach acht Monaten Pause. Nach dem Lockdown im vergangenen Jahr seien es lediglich fünf Besucher gewesen, die 2020 zur Wiedereröffnung gekommen waren. Die Filmauswahl komme jetzt ebenfalls gut an bei den Besuchern.

Maskenpflicht gilt so lange, bis man auf dem Kinosessel sitzt. Abstands- und Hygieneregeln, Absperrung für einen geregelten Ein- und Ausgang und Datenerfassung scheinen kein Hindernis für den Kinobesuch darzustellen. Stoppel und Eibauer wollen sich einen schönen Abend machen, mit allem, was dazu gehört: Kinokarten holen, dann essen und trinken nebenan und dann einen Film schauen. "Wir waren ja schon länger nicht mehr im Kino. Jetzt freuen wir uns riesig auf den Abend", meint Eibauer. Die beiden jungen Frauen sind Horrorfilmefans: "Wir lieben den Adrenalin-Kick dabei."

Kinosaal 3 ist noch nicht freigegeben, dort wird noch renoviert. Im August sollen die neuen Sessel geliefert werden. Bis Mitte August, schätzt Krause, könne auch dieses Schmuckstück mit einer kleinen Feier eingeweiht werden. Der Eintrittspreis für diesen Saal wird sich etwas verteuern. Etwa 14,50 Euro soll das Ticket für das Luxuskino kosten.

Im Imax besteht Maskenpflicht auch auf dem Platz, für den Verzehr kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. "Wir wollen sicher sein", teilt Simone Lingner, Pressesprecherin des Technik-Museums, mit. Man wolle den Besuchern die Sicherheit geben, "dass sie sich keinen Kopf machen müssen, wenn sie zwei Stunden im Saal sitzen". Auch im Imax laufen seit Donnerstag die klassischen Kinofilme, die Dokumentarfilme sind schon seit Juni wieder am Start. Der Zuspruch sei "ganz ordentlich" gewesen, berichtet Lingner. Sie rechne jedoch damit, dass er erst zum Wochenende wieder richtig anlaufe.