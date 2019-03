Der Umgang mit Impfungen ist nur eines von vielen Themen in der neuen Kindergartensatzung. Foto: Daniel Karmann/Picture Alliance

Von Tim Kegel

Sinsheim. Dürfen Kinder ohne Impfung künftig keine städtischen Kindergärten besuchen? Mit dieser und anderen Fragen rund um die neun Einrichtungen wird sich der Gemeinderat bei seiner nächsten Sitzung beschäftigen müssen. Zuvor hat sich der Hauptausschuss des Gremiums mit dem Thema beschäftigt und einer neuen Version der aus dem Jahr 2000 stammenden städtischen Kindergartensatzung zugestimmt.

Zwölf Punkte der Satzung wurden überarbeitet, teils wesentlich, oder neu hinzugefügt, etwa zum Abholungsprozedere, zu den Zeiten, zum Krankheitsfall, zur Mitwirkung von Eltern oder zur Rolle und zu den Aufgaben des Kindergartenpersonals. Genauer als bislang festgelegt wurden unter anderem die Zuständigkeiten vor und nach der Öffnungszeit der Einrichtungen, die Aufsichtspflicht und der Aufenthalt von Kindern auf den Höfen der Einrichtungen, die Kommunikation im Krankheitsfall oder auch der Personenkreis, der ein Kind abholen darf sowie Regelungen bei getrennt lebenden Eltern.

Auch die Art und Weise der Bezahlung, der Umgang mit Schuldnern und die Anmeldung an Schulen wurden präziser formuliert, ebenso der Rechtsanspruch zur Aufnahme in eine bestimmte Einrichtung, die Eingewöhnungsphase sowie die Kündigung bei "erheblichen Auffassungsunterschieden zwischen Sorgeberechtigten und Einrichtung über das Erziehungskonzept oder eine dem Kind angemessene Förderung".

Auch auf die Dauer des Kindergartenjahrs "vom 1. September bis 31. August des darauf folgenden Jahres" sowie die "vereinbarte Betreuungszeit" wird gesondert hingewiesen. Neu sind auch manche Hinweise zum Datenschutz. Die Satzung hat sieben Seiten und zwölf Paragrafen.

Angehängt ist dieselbe Menge diverser Formulare, vom Nachweis einer Impfberatung und einer aktuellen Aufklärung zum Infektionsschutz über ein Lastschriftmandat, einen Abholungs-Erlaubnisbogen sowie die Richtlinien zum Kinderbetreuungsgesetz. Bevor ein Kindergarten Daten zur "Bildungs- und Entwicklungsdokumentation" eines Kinds erheben darf, müssen Eltern ihr Einverständnis geben; selbes gilt für Fotos.

Das Thema bietet Diskussionsstoff, war aber binnen zehn Minuten abgehandelt. Ins Detail ging Schulamtsleiterin Carmen Eckert-Leutz während des öffentlichen Sitzungsteils nicht. Moniert wurde von Verwaltungs- wie Gremienseite, dass etliche der Bestimmungen lediglich als "wünschenswert" abgefasst sind und daher von Eltern ignoriert werden könnten, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Diskutiert wurde dies am Beispiel Impfen: Mancher freie Träger von Kindergärten schließe Kinder aus, die nicht gegen Masern immunisiert wurden, hieß es. Einen Impfnachweis einfordern könne man rechtlich nicht, erklärte Carmen Eckert-Leutz. CDU-Rat Uwe Schrötel führte "aktuelle Masernfälle" an und Warnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO vor einem Anstieg ansteckender Krankheiten als mögliche Folge des Nicht-Impfens.

Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin fand als Jurist, dass die Stadtverwaltung das Thema auf hausrechtlichem Weg in den Griff bekommen könne: "Zu sagen: ’dann dürft Ihr nicht in die Einrichtung’ - dem steht nichts entgegen", fand Gmelin. Oberbürgermeister Jörg Albrecht will die Anregungen "mitnehmen".

Dass Inhalte im neuen Katalog hinzugefügt wurden, welche "bislang eine Selbstverständlichkeit waren", fand Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel, selbst Pädagoge, am Rande der Sitzung. Er hält das Thema für "ein gesellschaftspolitisches Problem, kein kommunalpolitisches". Seine Fraktionskollegin Annerose Hassert befürchtet Schwierigkeiten mit vielen Eltern, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind: "Wer vermittelt den Inhalt?" Eine Mitarbeiterin des Kindergartens in Sinsheim-Süd schilderte ihre Erfahrung mit Eltern aus dem Ausland: "Es werden sehr schnell Netzwerke gebildet. Da gibt es kein Problem."

Kritisiert wurde von Annerose Hassert, dass in dem Regelwerk, welches in ähnlicher Form "auch in den konfessionellen Sinsheimer Kindergärten" angewandt werden könnte, "nicht auch nur ein Wort über die christliche Wertevermittlung" geschrieben stehe.