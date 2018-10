Sinsheim. (rnz/mare/van) Die A6 kommt nicht zur Ruhe: Auf der Autobahn bei Sinsheim hat es am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr gekracht. Und wieder waren die Brummis beteiligt.

Nach Angaben der Polizei war ein Lkw mit Sattelauflieger zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Wiesloch/Rauenberg unterwegs gewesen, als er auf einen vor ihm stehenden Sattelschlepper auffuhr.

Der auffahrende Lkw hatte Autos geladen. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt.

Derzeit kommt es aufgrund der Bergungsarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Mannheim. Die Fahrbahn wird von einer rund 100 Meter langen Ölspur gereinigt. Die Aufräumarbeiten dauern nach Angaben der Polizei noch mehrere Stunden an, der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Update: Mittwoch, 10. Oktober, 15.15 Uhr