A6 bei Sinsheim. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es auf der regennassen Autobahn A6 bei Sinsheim am Mittwochabend. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto-Fahrer gegen 21.30 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Weil er vermutlich zu schnell gefahren war, verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der Wagen schleuderte daraufhin in die Leitplanke.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Da sich bei dem Unfall aber mehrere Fahrzeugteile lösten und durch den Aufprall auf der Fahrbahn verteilten, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt, teilte die Polizei um 21.45 Uhr mit.

Staumeldeportalen zufolge sind derzeit (22 Uhr) zwei der drei Fahrspuren gesperrt, der Verkehr wird offenbar an der Unfallstelle vorbeigeleitet, an der noch die Unfallaufnahme läuft. Es herrsche weiterhin Aquaplaninggefahr. Vor der Unfallstelle gibt es einen etwa zwei Kilometer langen Stau.