Von Julian Buchner und Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Ist die Beschilderung an der – momentan noch in Teilen provisorischen – Auffahrt von der Bundesstraße B292 bei Dühren auf die Autobahn 6 verwirrend? Oder war es die Gesamtsituation, von der sich der 76 Jahre alte, nicht aus der Region stammende Unfallverursacher verwirren ließ? Diese Fragen stehen noch im Raum nach einem schweren Zusammenstoß, der am Dienstagvormittag, kurz nach 10.30 Uhr, an der Stelle passiert ist.

Kurzzeitig zum Geisterfahrer war der 76-Jährige geworden, als dieser gemeinsam mit seiner 73-jährigen Beifahrerin mit seinem blauen Opel-Kleinwagen von der B 292 auf die A 6 in Richtung Heilbronn hinauffahren wollte. Hierbei hat der Senior nach ersten Erkenntnissen der Polizei offenbar die "falsche Fahrbahn" benutzt, nachdem er im Bereich einer Baustelle zu weit nach links kam. Der Mann bemerkte zwar seinen Irrtum noch und steuerte sein Fahrzeug noch nach rechts, um doch noch den Beschleunigungsstreifen in Richtung Heilbronn zu erwischen. Dort krachte er allerdings in die Seite eines Seat, in dem ein 37-Jähriger saß, der arglos und korrekt von der Autobahn abfahren fahren wollte.

Der Seat wurde beim Zusammenstoß regelrecht abgeschossen, überschlug sich und blieb schließlich an den Leitplanken in rund 50 Metern Entfernung liegen. Sowohl der Senior im Opel und seine Beifahrerin, wie auch der Mann im Seat wurden bei dem Unfall verletzt und kamen nach der Erstversorgung durch Notärzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Schaden von rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden völlig zerstört. Abschleppunternehmen transportierten sie ab.

Während der Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Auffahrt von der B292 auf die A6 in Richtung Heilbronn kurzzeitig gesperrt; Verkehrsbehinderungen gab es jedoch nicht. Die Sperrung wurde kurz nach 12 Uhr wieder aufgehoben.

Weshalb der Senior über das mit Baken abgesicherte Teilstück fahren konnte, war bis zuletzt unklar. Aufgrund des "falschen" Auffahrvorgangs durch den 76-Jährigen solle jedoch "die Beschilderung zur Verkehrslenkung" an der Auf- und Abfahrt zwischen Autobahn und Bundesstraße überprüft werden, hieß es von der Polizei. Die für den Ausbau der Autobahn zuständige Betriebsgesellschaft "Via6West" war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 18.17 Uhr