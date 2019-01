A6 bei Kirchardt. (pol/mare) Lebensgefährlich verletzt wurde ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A6 zwischen Steinsfurt und Bad Rappenau bei Kirchardt. Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt, wie die Polizei mitteilt.

Unfallzeit 14 Uhr, drei Lastwagen beteiligt, Fahrer eingeklemmt - das waren die Fakten, die zunächst bekannt waren. Die ersten Bilder vom Unfallort ließen Schlimmes befürchten - was sich bestätigte. Das Führerhaus eines Sattelzuges war nämlich total demoliert. Die drei Lkw waren am Stauende aufeinander aufgefahren, alle drei Fahrer wurden verletzt - einer sogar so schwer, dass Lebensgefahr bestand. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die A6 ist in Richtung Heilbronn derweil komplett dicht. Die Bergung der drei Sattelzüge gestaltet sich wegen der Ladung der Lkw schwierig. Daher wird die Fahrbahn bis 18 Uhr gesperrt bleiben. Der Verkehr wird in Sinsheim-Steinsfurt abgeleitet. Auch auf den Umgehungsstraßen kommt es zu Behinderungen.