Zuzenhausen. (end) Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Johann-Peter-Hebel-Weg entstand am Sonntagmittag Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Flammen fiel ein Teil des Dachstuhls zum Opfer, darunter liegende Zimmer wurden ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Entdeckt wurden das weithin sichtbare Feuer gegen 12.50 Uhr von Nachbarn, die unverzüglich die Bewohnerin und die Feuerwehr alarmierten. In Windeseile hatten die Flammen die Überdachung zwischen Garage und dem Einfamilienhaus erfasst und drohten auf den gesamten Dachstuhl überzugreifen. Die Feuerwehren aus Zuzenhausen, Hoffenheim und Sinsheim waren sehr schnell vor Ort und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Noch während den Löscharbeiten wurde das Gebäude belüftet, um weiteren Schaden durch Rauch zu verhindern. Insgesamt waren 50 Wehrmänner mit elf Fahrzeugen vor Ort, ebenso das DRK und die HVO-Gruppe. Zur Brandursache gibt es noch keine Hinweise, die Bewohnerin wurde anderweitig untergebracht.