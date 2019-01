Heilbronn. (end/bfk) Bei einem Brand in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände des Heilbronner Licht-Luft-Bades (Lilu) wurde das Restaurant komplett zerstört. Das Feuer brach laut Polizei in der Gaststätte auf dem Gelände des Vereins für Gesundheitspflege aus. Anwohner sahen die meterhohen Flammen und verständigten die Feuerwehr. Da das Gelände weit weg von Wohngebieten liegt, wurde der Brand erst entdeckt, als das Gebäude schon im Flammen stand.

Die Feuerwehr war mit 39 Mann und elf Fahrzeugen im Einsatz. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Das Licht-Luft-Bad im Heilbronner Köpfertal, kurz LiLuBa, ist eine beliebte Freizeiteinrichtung mit Biergarten und Liegewiese mitten in einem Naturschutzgebiet. Es war vor mehr als 100 Jahren errichtet worden - für die Stadtbewohner, sozusagen als Ruheinsel.

Erst vor drei Jahren ist - nach dreijähriger Schließung und anschließender Sanierung für über 30.000 Euro - war das Lichtluftbad in Heilbronn wieder eröffnet worden. Seine Entstehungsgeschichte reicht weit zurück, bis ins Eröffnungsjahr 1903. Entsprechend ist es den Heilbronnern ans Herz gewachsen. Nicht nur die heute so idyllische Lage im Naturschutzgebiet Köpfertal, wohin es 1937 vom ersten Standort im Gewann "Kleinäulein" umzog, macht das aus. Für viele, gerade nicht besonders gut betuchte Familien, war es für Generation die einzige "Sommerfrische".

Getragen wurde und wird das liebevoll in "Lilu" abgekürzte Lichtluftbad vom "Verein für Gesundheitspflege", den Heilbronner Honoratioren 1900 ins Leben riefen. Denn auch diese Thematik markierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Aufbruch bürgerlichen Lebens in Heilbronn, und dazu gehörten unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung der Gesundheit nicht nur hygienische Maßnahmen wie etwa die Kanalisation, sondern auch die Lichtluftbäder.

Schon kurz danach folgten weitere Lichtluftbäder, bzw. Badeanstalten, auch private für das anspruchsvolle Heilbronner Publikum als gesellschaftlicher Treffpunkt - mit allen Einrichtungen. Auch wenn man damals den Begriff "Wellness" nicht kannte, gelebt hat man ihn trotzdem.

Der Heilbronner Autor Rainer Moritz hat dem Lichtluftbad in seinem Buch über Heilbronner Lieblingsplätze einen "Lieblingsplatz" eingeräumt, auch wegen seines kleinbürgerlichen Charmes, der Abwesenheit von Schickimickigästen und des Rostbratens.

Dennoch war das Lichtluftbad mit Gaststätte und Biergarten in seiner Existenz immer wieder gefährdet, u.a. durch hohe Investitionskosten. Aber immer wieder gelang es eben auch mit Hilfe der Heilbronner Bevölkerung, das Kleinod bürgerlichen Vergnügens am Leben zu erhalten. Bis heute konnten Kinder wieder im Wasser planschen ("Pfützenbädle") und Erwachsene Sonnenbaden und das zu eher symbolischen Eintrittspreisen. Auch nach dem Brand, so die erste Reaktion von Hanne Schröter-Wagner, Vorsitzende des Vereins und Pächterin in des "Lilu", mit ihrer Schwester ein Urgestein der Heilbronner Gastronomie, soll es weiter gehen.