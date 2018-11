Eschelbronn. (rw) Wir sitzen auf der Bank vor dem Rathaus, über uns das Amtszimmer des Bürgermeisters. Dort will Marion Emig, eine der fünf Kandidaten bei der bevorstehenden Wahl, hin. Ihre Bemühungen zur Erreichung dieses Ziels waren bisher im Vergleich zu den Aktivitäten der restlichen Kandidaten eher gering. Im Gespräch mit der RNZ erläutert die 57-jährige Rechtsanwältin aus Spechbach ihre Beweggründe, warum sie das Amt des Ortsoberhauptes im Schreinerdorf anstrebt.

Es ist schon etwas erstaunlich, in welcher Ruhe und Gelassenheit sie ihr Ziel angeht. Während die vier Mitbewerber in den vergangenen Wochen Info-Stände aufbauen, Informationsabende veranstalten, Hausbesuche machen und Vereine besuchen, hat Marion Emig bis jetzt auf jegliche Werbung in eigener Sache verzichtet. "Der beste Kandidat möge gewinnen", sagt sie und sie wünscht sich für Eschelbronn am Ende den besten Bürgermeister, mit dem die Gemeinde glücklich wird.

Dabei sieht sie sich überhaupt nicht chancenlos im Rennen um den begehrten Posten, immerhin traut sie sich zu, etwa 20 Prozent der Stimmen zu bekommen. Mit einem zweiten Wahlgang rechnet sie auf jeden Fall. Marion Emig meint es ernst, ihre Beschäftigung bei einem Steuerberatungsbüro in Epfenbach endet am 30. April.

Für Politik hat sie sich schon immer interessiert, und in einer Gemeinde von überschaubarer Größenordnung wie Eschelbronn will sie die Politik zum Wohle des Gemeinwesens von unten her gestalten. Sie sieht sich als Vorsitzende der Bürgerschaft und will nur für den Bürger da sein.

Die heutige offizielle Kandidaten-Vorstellung will sie in aller Ruhe angehen.Vorbereitet ist sie, obwohl sie andeutet, dass sie die 15-minütige Redezeit gar nicht ganz ausschöpfen will.

Diese Woche wird man sie verstärkt in Eschelbronn zu Gesicht bekommen, wenn sie ein paar Hausbesuche macht, so hat Marion Emig angekündigt. Sie weiß um die angespannte Haushaltslage der Gemeinde, ist aber dennoch der Meinung, dass Eschelbronn immer noch ein wohlhabender Ort ist. Es gefällt ihr hier und ein Umzug nach Eschelbronn im Falle einer Wahl wäre für sie kein Problem. Danach will sie die Bürger kennenlernen, zusammenführen und gemeinsam mit ihnen und dem Gemeinderat für den Ort tätig sein.

Zum Abschluss der Kandidatenrunde haben wir Michael Kaestel bei einem Besuch im Kindergarten begleitet, wo er mit Christiane Klingel und Tanja Herbold aus dem Leitungsteam aktuelle Fragen der kommunalen Einrichtung besprach.