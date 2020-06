Östringen. (y) Der Vorwurf gegen die drei Männer wiegt schwer: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wird das Trio des versuchten Totschlags beschuldigt. Die jungen Männer sollen am Montagmorgen mit Messern auf einen 20-Jährigen eingestochen haben, der als Beifahrer in einem Auto saß, und diesen dabei schwer verletzt haben. Hintergrund der Tat sind nach derzeitigem Ermittlungsstand private Streitigkeiten zwischen einer weiteren beschuldigten Person und dem Fahrer des Autos, in dem sich der Geschädigte befand.

Der Messerattacke sollen mehrere Drohungen vorausgegangen sein. Für den Montagmorgen war dann offenbar ein Treffen vereinbart worden, um die Angelegenheit zu klären. Der 20-Jährige war den Ermittlern zufolge zusammen mit einem zwei Jahre älteren Mann in dessen Auto in Richtung Östringen gefahren, um diesen zu unterstützen. Die Beschuldigten waren laut Polizei zusammen mit mehreren Bekannten in insgesamt drei Fahrzeugen unterwegs. In Höhe Östringen wurde das Auto des 22-Jährigen dann durch ein Fahrzeug ausgebremst. Die drei Beschuldigten im Alter zwischen 20 und 21 Jahren sollen zu dem Auto gegangen sein und dort auf den 20-Jährigen eingestochen haben. Auch der 22-jährige Fahrer wurde offenbar mit dem Messer verletzt. Die Verletzten konnten flüchten und die Polizei verständigen, die die Beschuldigten kurze Zeit später festnahm. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die Beschuldigten dem Haftrichter vorgeführt. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.