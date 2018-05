Beste Stimmung herrschte am Freitagabend bei der "Sinsemer Wiesen(tal)party" in der Elsenzhalle. Verantwortlich dafür war die "Herz-Ass-Partyband", die dem Publikum mächtig einheizte. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) Die "Sinsemer Wiesen(tal)party" hat am Freitagabend zahlreiche Feierlaunige in die Elsenzhalle gelockt. Als einer der Höhepunkte des Fohlenmarktes war sie mit deutlich besserer Witterung gesegnet als der Auftakt an Christi Himmelfahrt und dementsprechend gut besucht. "Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz, was sich schon während des Vorverkaufs abgezeichnet hat", bestätigte Ines Kern von der Geschäftsstelle der Heimattage Baden-Württemberg 2020.

Bereits die Vorgruppe "Christian Epp & Friends" spielte von 19 Uhr an vor gut gefüllten Rängen. "Es waren wirklich schon erstaunlich viele Leute da", bestätigte Gitarrist Dominic Fiegle, nachdem dann die "Herz-Ass-Partyband" das Ruder übernommen hatte. "Ich habe die Jungs bei der Pfrontener Viehscheid gesehen und wollte sie unbedingt hier in Sinsheim haben", gab sich der kräftig mitfeiernde Oberbürgermeister Jörg Albrecht als Ideengeber zum Engagement des Septetts zu erkennen. Seit dem Jahr 1994 bundesweit in wechselnder Besetzung unterwegs, beherrschen die Vollblutmusiker aus dem mittelschwäbischen Oberroth gut zwei Dutzend Instrumente und überzeugten die Besucher der "Wiesen(tal)party" mit einem umfangreichen Repertoire. Ob urig volkstümlich, romantisch, rockig oder Rambazamba - "Herz-Ass" hatte alles im Programm und sorgte für eine regelrechte Wiesen(tal)-Gaudi.

Etliche Gäste waren wie gewünscht in Dirndl oder Lederhose erschienen und hatten reichlich gute Laune mitgebracht. So hatten "Herz-Ass" wenig Mühe, beim Publikum die passenden Stimmungs-Knöpfe zu drücken. Nach ein paar Stimmungsliedern wurde bereits auf den Bierbänken getanzt oder per Polonaise durch die Elsenzhalle gezogen.

Darüber hinaus besonders schön: Die Feier blieb friedlich.