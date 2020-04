Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Ihr Terminbuch war randvoll, als die baden-württembergische Landesregierung kürzlich verkündete, dass Friseurbetriebe ab sofort geschlossen bleiben müssen. Seitdem erlebt Friseurmeisterin Rebecca Worsch ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits war sie beruhigt angesichts der angeordneten Schließung, andererseits machten sich schnell Existenzängste bemerkbar. "Ich war eigentlich über die Nachricht der Landesregierung erleichtert, denn wir haben auch viele ältere Kunden, die zu den Risikogruppen zählen", sagt die 30-jährige Saloninhaberin im Gespräch mit der RNZ.

Noch am selben Abend räumte die Jungunternehmerin, die den Salon "Schedwill Schönheitspflege" in der Seestraße vor gut einem Jahr übernommen hatte, mit ihrem Team alle Regale leer. Friseurkollegen hatten zu dieser Maßnahme geraten, um Einbrüchen vorzubeugen in der Zeit, in der das Friseurgeschäft verwaist bleibt: Bis mindestens 19. April muss nicht nur der Salon von Worsch geschlossen bleiben, sondern alle Friseurbetriebe im ganzen Land.

Die Friseurmeisterin fand, dass die infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Falle der Friseure schon viel früher hätten kommen müssen: "Friseuren ist es nicht möglich, bei Waschen, Schneiden, Färben oder Föhnen den geforderten Mindestabstand zum Kunden einzuhalten." Wenn nicht die Landesregierung aktiv geworden wäre, dann hätte sie ihr Geschäft aus eigener Verantwortung geschlossen. Den gesamten Kosmetikbereich sowie die Angebote zur Wimpern- und Augenbrauenpflege hatte sie in Absprache mit ihrem Team bereits Tage zuvor gestrichen.

"Wir wissen, dass uns unsere Kunden jetzt schon sehr vermissen, denn unsere Kundschaft legt sehr viel Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild", erzählt Worsch, die im Heidelberger Stadtteil Kirchheim zu Hause ist. Dass die Kundinnen und Kunden nun selbst zu Färbemittel oder Schere greifen, glaubt sie indes nicht. Aber sie weiß: "Gerade in der Krise merkt man, wie wichtig den Menschen plötzlich ihr Friseur ist." Alle müssten nun für einige Wochen auf frische Farbe oder eine schicke Frisur verzichten, nicht aber auf ihre bevorzugten Produkte. Diese kann man ebenso wie Geschenkgutscheine auf der Internetseite des Salons bestellen. Die Produkte werden dann zugestellt.

Die Jungunternehmerin hofft, dass nun nicht die "Schwarzarbeit" im Friseurbereich aufblüht: "Sonst können wir das Virus nie eindämmen." Entsprechende Anfragen von Kunden, die auf einen Hausbesuch von ihr oder ihrem Team spekulieren, habe sie schon bekommen. "Ich lehne alles ab – zum Selbstschutz und auch zum Schutz meiner Kunden", betont die Friseurmeisterin, die Verantwortung für zehn Mitarbeiterinnen trägt und sich natürlich auch um die eigene Zukunft sorgt. Für vier ihrer Mitarbeiterinnen habe sie Kurzarbeit beantragt. Ihre beiden Auszubildenden, die von der Berufsschule mit Theorie- und von ihr mit Praxisaufgaben versorgt werden, müsse sie ebenso wie die 450-Euro-Kräfte aus eigener Tasche weiterbezahlen. Dies gelte auch für die laufenden Kosten sowie den Kredit, den sie zum Kauf des Salons aufgenommen hat. Jetzt hofft Worsch auf die von der Landesregierung in Aussicht gestellte Soforthilfe – und darauf, dass diese, wie von der Ministerin versprochen, ohne Prüfung der privaten Rücklagen ausgezahlt wird. Denn diese hatte sie für geplante Modernisierungsmaßnahmen im Salon gebildet. Den Zuschussantrag hat sie schon gestellt.

Beruflich wünscht sich die Friseurmeisterin, dass Corona hoffentlich schon im Mai der Vergangenheit angehört und sie mit ihrem Team durch erweiterte Öffnungszeiten dem zu erwartenden Kundenansturm gerecht werden kann. Auch aus privater Sicht hofft sie, dass sich bald wieder Normalität einstellt – schließlich möchte sie im Herbst ihren langjährigen Freund heiraten. Die Pandemie könnte ihr sonst, je nach Dauer der Einschränkungen und Verordnungen, "den schönsten Tag ihres Lebens" und die geplante Feier mit Gästen zunichtemachen.