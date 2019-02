Von Anja Hammer

Dossenheim. Der Valentinstag spielt für Marianne und Wolfgang Gehrig keine Rolle. "Das ist doch nur Kommerz und wird erst seit ein paar Jahren gefeiert", sind sich die beiden Dossenheimer einig. Und dennoch ist der 14. Februar ein wichtiger Termin für das Ehepaar: Es ist der Tag, an dem sie sich im Jahr 1969 im Standesamt der Bergstraßengemeinde das Ja-Wort gaben. Dass dies am 14. Februar geschah, lag allerdings mehr daran, dass der Termin in den Ferien lag und das Paar nicht bis zum Sommer warten wollte - und nicht am Valentinstag. Inzwischen sind sie 50 Jahre verheiratet, haben zwei Kinder und zwei Enkel und sind immer noch glücklich miteinander. Wie man das schafft, haben sie der RNZ verraten.

Vertrauen haben

Nach dem Geheimnis ihrer Ehe gefragt, schießt ein Wort sofort aus Marianne Gehrig heraus: "Vertrauen" , sagt die 71-Jährige. "Treue", ergänzt ihr 74-jähriger Gatte. Was sie damit meinen, wird deutlich, wenn die Gehrigs von ihrem Leben erzählen. So stellte Marianne Gehrig für die Kindererziehung ihren Beruf als Drogistin zurück und blieb zu Hause. Er dagegen war viel unterwegs: Als Lehrer arbeitete er zunächst in der Region Heilbronn-Franken, wechselte dann nach Leimen und später an die Dossenheimer Kurpfalzschule, wo er zuletzt sogar Konrektor war. Zudem ist er seit Jahrzehnten in der katholischen Kirchengemeinde aktiv, 26 Jahre lang war er Vorsitzender der DJK, seit 1998 ist er sogar stellvertretender Vorsitzender des DJK-Diözesanverbandes Freiburg. Doch bei all dieser Umtriebigkeit habe es nie Angst vor Untreue gegeben. Dafür habe er sich einfach mit Marianne zu wohlgefühlt und umgekehrt. "Das vertreibt den Gedanken, etwas Besseres zu finden", ist er überzeugt.

Freiheiten lassen

Dass sie ihm seine Freiheiten gelassen hat, das weiß Wolfgang Gehrig an seiner Frau zu schätzen. Sie habe Verständnis gezeigt, auch wenn er sich mal wieder zu viel Arbeit aufgeladen und sie dadurch vernachlässigt habe. Wobei er rückblickend findet: "Vielleicht hätte ich meiner Frau mehr Priorität einräumen sollen." Sie lächelt, als er das sagt. "Ich habe im Alltag einfach geschaut, dass alles läuft", sagt sie bescheiden. Und: "Ich habe ja auch mein Ding gemacht." Sie pflegt ihre Hobbys Nähen, Stricken und Basteln; seit die Kinder groß sind, arbeitet sie als Verkäuferin beim örtlichen "Nah und gut"-Markt. Außerdem betont sie, dass sie auch etwas davon hatte, ihren Mann bei seinen vielen Aktivitäten zu unterstützen: So kam sie nämlich mit neuen Menschen und Themen in Kontakt. "Das hat mir gefallen", berichtet sie. Freiheiten lassen sie sich übrigens auch noch heute: Männer-Wochenenden oder Ausflüge mit den Freundinnen - da hat der andere nichts zu suchen. Und das ist okay.

Gemeinsamkeiten pflegen

Trotz aller Freiheiten: "Es bereichert, Dinge gemeinsam zu machen", meint Wolfgang Gehrig. So hatten sie über Jahre hinweg einen Familientag: Donnerstags ging es zum Wandern in den Odenwald. Inzwischen geht das wegen des Alters nicht mehr ganz so gut. Aber gemeinsame Unternehmungen - sei es zu zweit, mit den Kindern und Enkeln oder den gemeinsamen Freunden - auch das trägt zu einer glücklichen Beziehung bei, sind sich die Gehrigs sicher. Wichtig seien zudem gemeinsame Werte. Im Leben des Dossenheimer Jubelpaars spielt etwa der christliche Glaube eine große Rolle. "Wir denken so oft das Gleiche", berichtet sie.

Gefühle zeigen

"Ich möchte gar nicht jede Woche einen Blumenstrauß", sagt Marianne Gehrig. Was sie aber an ihrem Wolfgang hochhält: "Er zeigt mir jeden Tag seine Wertschätzung." Sei es dadurch, dass er das von ihr gekochte Essen lobt oder nicht aus der Haustür geht, ohne ihr einen Kuss zu geben. Dass sie selbstlos seine Eltern gepflegt hat, dafür ist er ihr noch heute dankbar. Natürlich gehen aber auch 50 Ehejahre nicht ohne Streit vorbei. "Man muss mal Luft ablassen", sagt sie. Wichtig sei das Verzeihen danach. Und Verständnis, fügt er hinzu: "Man muss sich in den anderen hineinversetzen und zuhören." Wolfgang Gehrigs Weisheit: "Eine Ich-AG gibt’s in der Ehe nicht." Und dazu gehöre eben, Freuden und Sorgen zu teilen.

Positives sehen

Was sie aneinander haben, das rufen sich die Gehrigs immer wieder bewusst in Erinnerung. "Wir machen regelmäßig Dia-Abende", erzählen sie. Dann schauen sie sich bei einem Glas Wein in aller Ruhe alte Fotos an. "Bilder strahlen Freude aus", erklärt der 74-Jährige und seine Gattin ergänzt: "Da sieht man das Positive." Und diese schönen Erinnerungen halten zusammen.