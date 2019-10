Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wie umfangreich darf der neue Buchladen unter dem Dach von "Schmitt und Hahn" an der Evian-Brücke in der Hauptstraße werben? Vor dieser Frage stand der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr in seiner jüngsten Sitzung. Das Unternehmen hatte nämlich beantragt, ein 2,05 Quadratmeter großes Werbeschild anzubringen. Laut der Gestaltungssatzung ist jedoch nur eine Größe von 0,2 Quadratmeter erlaubt. Außerdem sind laut dieser Satzung auch die "flächigen Beklebungen der Schaufenster" nicht zulässig.

Der Ausschuss hatte sich die Situation extra vor Ort angeschaut. Fachbereichsleiterin Susanne Lutz berichtete von der Vielzahl der jetzt schon angebrachten Werbeschriftzüge. So seien noch die Schriftzüge "Apropos Buch" - so hieß der Laden noch bis vor wenigen Monaten - sowie Hinweise auf DHL und Post angebracht. "Wir sind der Meinung, dass das in der Masse zu viel ist", sagte sie.

Die Grenzen der Gestaltungssatzung seien massiv überschritten. "Für ein Schild könnte man vielleicht abweichen, aber nicht in dieser Vielzahl", so Lutz. Bürgermeister Frank Volk empfahl dem Ausschuss die Ablehnung. "Dann kommen wir ins Gespräch mit dem Unternehmen", meinte er. "Der letzte Buchladen der Stadt sollte werben können, aber dafür ist ein vernünftiges Konzept notwendig."

Für Jens Hertel (SPD) war das Schild weniger problematisch als die Beklebung der Fensterscheibe. "Wir sollten den Antrag ablehnen und ins Gespräch kommen", meinte er. Vier Werbeschriftzüge für einen Buchladen seien zu viel, meinte Marco La Licata (Linke). "Wir sind froh, dass es noch einen Buchladen gibt, aber es verstößt gegen die Satzung."

Auch Karlheinz Streib (Freie Wähler) sah die Beklebung kritisch. "Die Werbung ist insgesamt zu dominant", meinte er. "Wenn wir die Satzung umgehen, hätten wir sie nicht gebraucht." Thomas Schmitz (Grüne) regte an, die hinter der Beklebung versteckten Schränke als Präsentationsfläche für Bücher zu nutzen. Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) brachte es so auf den Punkt: "Wir wollen kein Las Vegas." Der Antrag wurde schließlich abgelehnt, lediglich Anna Oehne-Marquard (SPD) stimmte zu.