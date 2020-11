Leimen-Lingental. (agdo) Gänsekeule mit Knödeln und Rotkraut oder doch lieber Lingentaler Ente? Gutsroulade, Hirschrückenmedaillons und Rehmaultaschen waren ebenfalls im Angebot, dazu Vorspeise und später ein leckerer Nachtisch. Doch serviert wurde nicht im Restaurant, das derzeit Corona-bedingt geschlossen bleiben muss, sondern auf dem Parkplatz: Das Landgut Lingental hat am Wochenende erstmals ein Wohnmobil-Dinner angeboten. Dabei wird nach Reservierung im Wohnmobil gespeist.

"Das Wohnmobil-Dinner ist ein Trend, der in der Corona-Zeit an großer Beliebtheit gewinnt", sagte Landgut-Inhaberin Anne-Kathrin Zentsch. Das Landgut nahm die Idee auf und setzte sie innerhalb weniger Tage um. Die Idee schlug unter den Wohnmobil-Fans gut ein: Am Samstag waren 20 der 30 Stellplätze auf dem privaten Parkplatz des Landguts belegt.

Alles lief Corona-konform ab. Eine Anmeldung ist erforderlich, jedes Wohnmobil bekommt einen Platz zugewiesen. Das Essen musste vorbestellt werden, damit das Landgut die Zubereitung und Ausgabe organisieren konnte. Die Speisen wurden in Thermobehältern vor die Wohnmobiltür gebracht. Die Mitarbeiter, die eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, machten per Klopfen an der Tür darauf aufmerksam.

Das Wohnmobil-Dinner soll noch bis Ende Dezember jeden Freitag und Samstag angeboten werden, danach wahrscheinlich an jedem zweiten Wochenende im Januar. "Die Aktion wollen wir aber auch nach der Corona-Pandemie beibehalten", sagte Zentsch.

Während in der Küche die Speisen eifrig zubereitet wurden, saßen Familien und Ehepaare ganz gemütlich in den Wohnwagen – jede Familie in seinem eigenen natürlich – und genossen die außergewöhnliche Aktion. Es sei eine tolle Idee und exquisit, fand das Ehepaar Andrea und Rüdiger Dell aus Heidelberg begeistert. Man fühle sich wie im Restaurant. Bei Kerzenschein-Romantik und einem Glas Wein genoss das Paar die kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Renner des Wochenendes waren übrigens Gans und Ente. Und als Dessert gab es wahlweise Schokoladenmousse, Panna Cotta oder Lingentaler Weihnachtscreme.