Von Anna Haasemann-Dunka

Wiesenbach. Ganz entspannt liegt "Guinness" in seiner Außenbox, dabei hat er einen für ein Pferd ziemlich aufregenden, medizinisch begründeten längeren Ausflug ins Bayerische hinter sich. Seit vier Wochen ist er wieder zurück und hat sich schon wieder gut eingelebt. Sandra Bollack, Zweite Vorsitzende des Reitvereins Wiesenbach, die sich in Abstimmung mit dem Vorstand um die Organisation rund um die Operation kümmerte, trainiert ihn nun langsam wieder für seinen Einsatz als Schul- und Voltigierpferd. "Guinness" gehört der Pferderasse Irish Tinker an und ist ein imposanter Schimmel im Alter von zwölf Jahren.

Es war in der Weihnachtszeit, als die Trübung seines linken Auges auffiel. Der hinzugezogene Tierarzt vermutete die Erkrankung Grauer Star. In der Tierarztpraxis für Augenheilkunde von Dr. Birgit Müller in Weinheim bestätigte sich die für den Reitverein niederschmetternde Diagnose: "Guinness" war auf dem linken Auge erblindet. Auch auf dem rechten Auge war die Sehkraft bereits beeinträchtigt. Eine vermehrte Schreckhaftigkeit des an sich sonst gutmütigen Pferdes war Sandra Bollack aufgefallen.

Nur eine Operation konnte helfen und dazu wurden 27 in Frage kommende Kliniken angefragt, die diesen medizinischen Eingriff unter Vollnarkose an einem Pferd übernehmen konnten. Am Ende kam nur die Pferdeklinik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in Frage, da hier für den Verein noch Kosten in tragbarer Höhe angeboten wurden. "Wir zahlen ihm die Operation, das hat er sich verdient", bekundete Sandra Bollack die Meinung im Verein. Die finanzielle Belastung sei jedoch hoch. Mit mehreren Tausend Euro muss gerechnet werden. Die Weinheimer Tierärztin hat einen Spendenaufruf in den sozialen Netzwerken gestartet.

Sechs Stunden dauerte die Anfahrt zur Tierklinik mit dem Pferdeanhänger, der für die Rückfahrt gleich in München blieb. Die Operation verlief gut und erfolgreich. Die eingetrübte Linse im linken Auge wurde ohne Komplikationen entfernt. Das Einsetzen einer neuen Linse war nicht vonnöten, da die Sehfähigkeit ausreichend hergestellt war. Gleich beide Augen zu operieren, war in einer Operation nicht möglich, weil der Pferdekopf dabei zu schwer auf dem bereits operierten Auge liegen würde.

"Guinness" ist derzeit eines von vier Schulpferden des Reitvereins. Seit 2017 geht er im Reitschulbetrieb, den vor der Corona-Pandemie rund 70 Kinder und Jugendliche besuchten. Der Verein ist sehr beliebt und nachgefragt, sodass es auch eine Warteliste gibt. Ziel von Sandra Bollack ist es, den zwölfjährigen Wallach wieder auf diese Aufgabe vorzubereiten. Während des rund 14-tägigen Klinikaufenthalts konnte "Guinness" nur wenig bewegt werden. Seit seiner Rückkehr wird er auch wieder geritten.

Da auch das rechte Auge von der Erkrankung betroffen ist und wohl in absehbarer Zeit operiert werden muss, hofft der Reitverein auf Unterstützung durch Spendengelder. Denn "Guinness" das Sehen und ihn damit dem Verein als Schulpferd zu erhalten, bedeutet für den kleinen Verein eine Riesen-Investition.