Wiesenbach. (mgs) Die CDU-Gemeinderäte halten die geplante Anhebung der Gebührensätze für Grund- und Gewerbesteuer für keine gute Idee. Es sei ein schlechtes Signal, die Gewerbesteuer zu erhöhen und auch die die Erhöhung der Grundsteuer sei eine Mehrbelastung für die Bürger, brachte Wolfgang Hannemann seine Meinung und die seiner beiden Fraktionskollegen vor.

Ganz anders äußerten sich die Vertreter der anderen Parteien im Gemeinderat. Es stehe außer Frage, dass die Einnahmen der Gemeinde zunehmen müssen, so Sozialdemokrat Ulrich Buck. Wolfgang Arnold (Bündnis 90/Die Grünen) legte Wert auf die gute Infrastruktur, die Wiesenbach mit Kindergarten, Schule, Vereinen böte. Und so sei die Steuererhöhung ein Beitrag von allen für alle. Udo Karoff (Freie Wähler) sieht ebenso die Gegenleistung für die Bürgerschaft und hofft auf deren Akzeptanz. Schlussendlich fiel die Abstimmung mehrheitlich für die Anhebung der Hebesätze aus.

Bürgermeister Eric Grabenbauer hatte zuvor den Handlungsbedarf für die Erhöhung begründet. Corona, Klimaschutz, Landschaftskonzept, Kanalsanierungen nach Eigenkontrollverordnung, steigende Betriebskosten und Abschreibungen durch den Neubau von Kindergarten mit Mensa und Kernzeitbetreuung würden die kommunalen Haushaltspläne in den nächsten Jahren maßgeblich bestimmen und einen ausgeglichenen Haushalt mittelfristig kaum möglich machen, blickte er in die Zukunft.

"Daher werden wir", so Grabenbauer, "Steuern erhöhen müssen und den Ergebnishaushalt mit der Erhöhung der Hebesätze stärken". Die Verwaltung legte zur Abstimmung vor, die Hebesätze für Grundsteuer A – sie fällt für land- und forstwirtschaftliche Betriebe an –, die Grundsteuer B – sie betrifft bebaute und unbebaute Grundstücke – und die Gewerbesteuer zum 1. Januar 2022 vom aktuellen Hebesatz 360 v. H auf 410 v. H. zu erhöhen, was der Gemeinde 125.000 Euro Mehreinnahmen bringt. Die Verwaltung hat am Beispiel eines Zweifamilienhausbesitzers berechnet, dass dies eine jährliche Mehrbelastung von circa 55 Euro an Steuern bedeuten würde oder aber im Durchschnitt einiger Referenzobjekte zwischen 50 bis 80 Euro pro Jahr.

Dass das letzte Wort in Sachen Grundsteuerfestsetzung noch nicht gesprochen ist und eine erneute Anpassung voraussichtlich im Jahr 2024 stattfinden muss, hängt laut Grabenbauer damit zusammen, dass ab 2025 die Grundsteuer in ganz Deutschland neu berechnet wird.