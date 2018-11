Im Antoniushof ist bislang nur eine Ausstellungsfläche genehmigt, nun soll er offiziell in eine Versammlungsstätte verwandelt werden. Foto: Alex

Wiesenbach. (ke/aham) Der Gemeinderat wollte sich zum Antoniushof noch nicht festlegen. Dem Gremium lag in seiner Sitzung ein Antrag auf Umnutzung der Scheune in der Hauptstraße 77 vor. Bislang ist nämlich das Obergeschoss lediglich als Ausstellungsfläche genehmigt.

Laut Antrag sollen sowohl Obergeschoss als auch Erdgeschoss der Tabakscheune offiziell in eine Versammlungsstätte umgewandelt werden, zudem soll es auf dem Grundstück eine geänderte Stellplatzanordnung geben.

Zum Hintergrund: Das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen gehört dem Verein "Kunst, Gesundheit, Bildung" unter Samuel Fleiner. Dieser betreibt dort ein sogenanntes "Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit und Prävention". Doch neben Ausstellungen und Konzerten wird die alte Tabakscheune auch regelmäßig für private Feiern vermietet - sehr zum Ärger der Nachbarn, die sich über Lärm bis tief in die Nacht beklagen.

Die Nachbarn verstehen den Umnutzungsantrag übrigens so, dass die Vermietung der Tabakschauer "zwei Jahre ohne Genehmigung" seitens der Behörden erfolgte. Zu diesem Vorwurf äußert sich das Landratsamt zunächst ausweichend: "Eine Baugenehmigung beinhaltet nicht nur die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage, sondern auch die Genehmigung für die bestimmungsgemäße Nutzung und eröffnet somit eine gewisse Bandbreite", so Sprecherin Silke Hartmann. Allerdings stellt sie auch klar: "Bei der Genehmigung eines Ausstellungsraums ist zum Beispiel eine Vernissage mit Musik und Gästen als zulässige Veranstaltungsform vorstellbar - jedoch muss sich das Ganze auf seltene Ereignisse beschränken."

Über die baurechtlichen Hintergründe informierte Markus Kustocz, Haupt- und Bauamtsleiter, nun die Räte. Demnach erteilte die Gemeinde im August ihr Einverständnis zu dem Bauantrag. Damit war die Sache aber nicht gegessen: Das Baurechtsamt als übergeordnete Behörde forderte im September und Oktober weitere Unterlagen vom Bauherrn unter anderem eine Baubeschreibung. Die Angrenzer wurden erneut benachrichtigt, sie können Stellung nehmen.

Laut Kustocz ist für die Nutzungsänderung Paragraf 34 des Baugesetzbuches entscheidend. Das Vorhaben müsse sich in die nähere Umgebung einfügen, darüber hinaus müssten auch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. Die Gemeinde könne ihr Einvernehmen also nur versagen, wenn das Vorhaben gegen diesen Paragrafen verstoße oder wenn die Planungshoheit der Gemeinde verletzt würde. Nur: Die Beurteilung nachbarlicher Interessen - insbesondere im Hinblick auf die Thematik "Lärm" - obliegt dem Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises und nicht der Gemeinde Wiesenbach, betonte Kustocz. Nach Auskunft des Baurechtsamts wird nach entsprechender Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamts die Vorlage einer Schallimmissions-Prognose gefordert werden.

Markus Bühler verwies in der Sitzung darauf, dass die Frist für die Angrenzer-Benachrichtigung noch laufe. Der Grünen-Rat schlug vor, Gespräche mit den Nachbarn und dem Betreiber des Antoniushofs zu führen. "Die Sache ist noch nicht fertig", vermerkte er und empfahl, nicht nur die rechtliche Seite zu sehen. Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgte der Rat nicht. Diese wollte den Umnutzungsantrag genehmigen unter der Voraussetzung, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. Das Gremium schloss sich vielmehr einmütig dem Antrag von Bühler an, die Entscheidung zu vertagen.