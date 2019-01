Wiesenbach. (lew) Unbekannte Sprayer haben in Wiesenbach ihr Unwesen getrieben. Nach Angaben des kommunalen Ordnungsamtes waren sie an verschiedenen Stellen im Ort "tätig" und hinterließen ihr Graffiti unter anderem an einem Telefonkasten, einem Kaugummiautomaten sowie mehreren Verkehrsschildern. Besonders dreist: Auch vor dem Feldkreuz des Künstlers Bernhard Grimm machten die Vandalen nicht halt.

"Darüber kann man nur den Kopf schütteln", urteilt das Ordnungsamt und dessen Sprecherin Anja Pötzsch ergänzt: "Derzeit ist das Kreuz abmontiert, es wurde gereinigt." Leider gebe es auch in Wiesenbach Menschen, die wenig Respekt gegenüber dem Eigentum anderer haben. Das hölzerne Feldkreuz am Ende der Vorstädter Straße beim Feldweg nach Mauer wurde Pötzsch zufolge im Juli 2014 eingeweiht. Der vor knapp zwei Jahren verstorbene Bernhard Grimm habe dieses in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Bei dem Feldkreuz handelt es sich also auch um eine Art Andenken an den Wiesenbacher Künstler.

Das Ordnungsamt bittet Zeugen der Tat, die sich vermutlich bereits in der Silvesternacht ereignet hat, unter Telefon 0 62 23 / 95 02 21 um Hinweise.