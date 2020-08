Wiesenbach. (agdo) Ist eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge nicht ein falsches Signal in der Coronazeit? Diese Frage warf Martina Berger, Elternbeiratsvorsitzende des katholischen Kindergartens St. Michael, in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderats beim Punkt "Fragen und Anregungen" in den Raum. Auf der Tagesordnung stand die "Anpassung der Elternbeiträge im katholischen Kindergarten St. Michael und Kindergarten Unterm Regenbogen für das Kindergartenjahr 2020/2021".

Die Monate seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seien sehr aufregend gewesen und hätten allen viel abverlangt, sagte Martina Berger. Auch viele Eltern in Wiesenbach seien in Kurzarbeit und würden einer finanziell unsicheren Zukunft entgegenschauen. Einige Eltern seien sich sogar nicht sicher, ob die Firma, in der sie arbeiten, im Herbst überhaupt noch bestehen werde. Auch die Lockerungen in der Kinderbetreuung würden auf unsicheren Beinen stehen und viele Eltern vor Herausforderungen stellen. Deshalb stellte Berger die eingangs erwähnte Frage.

"Wir sehen es nicht als falsches Signal", entgegnete Bürgermeister Eric Grabenbauer. Das Defizit in der Kinderbetreuung steige von Jahr zu Jahr. Wenn man die Beiträge jetzt nicht erhöhe, würden die Eltern, die nächstes Jahr ihr Kind in den Kindergarten bringen, einen weitaus höheren Betrag zahlen müssen und hätten somit eine höhere Belastung. Die Erzieherinnen seien seit dem Ausbruch der Pandemie weiterbezahlt worden, so Grabenbauer.

Weiter ging es dann mit dem eigentlichen Tagesordnungspunkt: nämlich der Erhöhung der Kindergartengebühren. Nach Absprache mit der katholischen Kirchengemeinde und dem Träger Postillion stand eine Erhöhung von drei Prozent an; die kommunalen Landesverbände und die Kirchen empfahlen dieses Jahr eine Erhöhung von 1,93 Prozent. Seit Jahren gelingt es der Gemeinde Wiesenbach nicht, den Kostendeckungsgrad in Höhe von 20 Prozent der Betriebsausgaben zu erreichen. Momentan sei man bei 18 Prozent, informierte Grabenbauer.

Die meisten angemeldeten Kindergartenkinder kommen aus Zwei-Kind-Familien. Für diese erhöhen sich die Beiträge um vier bis sieben Euro pro Monat, im Kleinkindbereich sind es für Familien mit zwei Kindern zwischen acht und zwölf Euro Erhöhung im Monat. Die Gebühren seien teilweise geringer als in den umliegenden Gemeinden, so Grabenbauer. Eine Familie mit zwei Kindern zahlt zukünftig monatlich bei der Ü 3-Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 14 Uhr pro Kind 126 Euro, bei Familien mit einem Kind sind es 155 Euro. In der Ganztagesgruppe sind es bei zwei Kindern 227 Euro pro Kind, bei einer Familie mit einem Kind sind es 274 Euro. Bei den unter Dreijährigen sind es bei verlängerten Öffnungszeiten bei zwei Kindern 280 Euro je Kind, bei einer Familie mit einem Kind sind es 375 Euro. In der Ganztagesbetreuung zahlt eine Familie mit zwei Kindern 395 Euro pro Kind, bei einer Familie mit einem Kind sind es 534 Euro. Im Kindergarten "Unterm Regenbogen" steigen die Gebühren für Kinder von zwei bis drei Jahren bei einer Familie mit zwei Kindern auf 252 Euro je Kind, bei einer Familie mit einem Kind sind es 310 Euro.

Jürgen Berger (SPD) sprach sich für seine Fraktion gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren aus. Die rund 7000 Euro, die die Gemeinde durch die Erhöhung mehr einnehmen werde, seien im Haushalt vertretbar, so Berger. Gernot Echner (Freie Wähler) meinte: Wenn das Land die Kommunen mit entsprechenden Mitteln ausstatten würde, dann würde jede Gemeinde auf Beiträge und Erhöhungen liebend gerne verzichten. So aber bleibe nichts anders übrig. Mit neun Ja- und zwei Gegenstimmen gab es für die Erhöhung der Beiträge grünes Licht.