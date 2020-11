Lobbach-Waldwimmersbach. (agdo) Das nächste größere Projekt soll in Lobbach angegangen werden: Die Wimmersbachhalle im Ortsteil Waldwimmersbach soll saniert beziehungsweise modernisiert werden. Im diesjährigen Haushaltsplan seien dafür Mittel in Höhe von 320.000 Euro eingeplant, sagte Bürgermeister Edgar Knecht in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats in der Maienbachhalle.

Aus dem Sanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg erwartet die Gemeinde für die Erneuerung Zuschüsse in Höhe von 68.000 Euro, weiterhin seien Mittel in Höhe von 75.000 Euro aus dem "Investitionspaket Sportstätten" (IVS) des Wirtschaftsministeriums beantragt worden, informierte Knecht. Das ortsansässige Architekturbüro Edinger schätzt die Sanierungskosten auf rund 350.000 Euro.

Saniert werden soll das Dach, zudem sind umfangreiche Arbeiten in den Sanitärbereichen vorgesehen und auch der Umkleidebereich soll in Schuss gebracht werden. Weiterhin sollen die Geräteraumtore erneuert und die Halle gestrichen werden. Der TÜV habe die Gerätetore geprüft und den Zustand moniert, sagte Knecht. Bemängelt worden war auch die Kletterwand, die nun abgebaut werden soll. Nach Rücksprache mit der Schule kam man zum Entschluss, dass diese nicht mehr gebraucht werde. Das Dach sei teilweise schon einmal erneuert und sei zum Teil mit Photovoltaikanlagen ausgestattet worden, so Knecht.

Weiterhin sollen die Neon-Lampen gegen LED-Leuchten ausgetauscht werden. Die Erneuerungsarbeiten stehen schon länger an und sollen jetzt umgesetzt werden. Einstimmig gaben die Räte einem Auftrag für 42.000 Euro an das Architekturbüro Edinger grünes Licht: Das Büro soll nun die Ausschreibung von Bauleistungen vornehmen und einen Bauzeitplan erstellen.