Von Thomas Frenzel

Leimen. "Es reicht". So übertitelt Kai-Uwe Kalischko seine Pressemitteilung. Der Ex-Vorsitzende des VfB Leimen weist massiv die Vorwürfe zurück, die gegen ihn im Zusammenhang mit Fehlbeträgen insbesondere bei der Klubhauskasse im Raum stehen. "Ich widerspreche ausdrücklich den Vermutungen", schreibt Kalischko, "Gelder des Vereins für persönliche Zwecke an mich genommen zu haben".

Bei diesen Vermutungen geht es um viel Geld. Die seit Juli 2020 amtierende Vorstandschaft um den neuen Ersten Vorsitzenden Walter Stamm hat für die Jahre 2018 bis 2020 eine Differenz zwischen Einnahmen und belegten Ausgaben von 93.000 Euro errechnet. Und wie berichtet, hatten die VfB-Mitglieder den neuen Vorsitzenden ermächtigt, die Fehlbeträge bei Kalischko notfalls mit juristischer Hilfe einzutreiben.

Bares für viele Zwecke

Dass es bei genauerem Hinsehen aber praktisch gar keine gewichtigen Fehlbeträge gäbe, macht Kalischko beispielshalber am Jahr 2020 fest. Von dem angeblichen 21.000-Euro-Loch könne er 17.600 Euro schnell darlegen und für die verbleibende Summe ließe sich auch eine ordentliche Erklärung finden – wenn man denn nur wolle und dabei auch das in einem Klubhausraum untergebrachte VfB-Archiv nutze, zu dem er keinen Zutritt mehr habe.

Kalischko listet in seiner Pressemitteilung diverse Barausgaben auf. Für Malerarbeiten im Klubhaus seien einem früheren Vereinsmitglied mal 700 Euro gegeben, einem Fußballspieler mal 1000 Euro ausgezahlt worden. Vierstelliges sei als Rückzahlung an ein Vorstandsmitglied gegangen, das für den VfB einen Kredit organisiert habe. Zudem habe er seinerseits noch Bareinzahlungen auf VfB-Konten getätigt, schreibt Kalischko, als er schon längst nicht mehr Vorsitzender gewesen war. Zudem hätten die kopierten Barbelege, die ihm von der neuen Vorstandschaft vorgelegt wurden, massive Lücken aufgewiesen. Ein Blick in das von ihm eingerichtete und für ihn verschlossene Archiv könnte Auskunft geben. Dort würde man auch bei der "scheinheiligen Suche nach fehlenden Kassenbüchern" fündig.

"Keine Belege für Ausgaben"

Getroffen zeigt sich Kalischko auch vom Umgangston. Vier Monate nach der Amtsübergabe sei er im November 2020 vom neuen Vorstand per E-Mail aufgefordert worden, binnen nur sieben Tage den im Raum stehenden Fehlbestand von 21.000 Euro zu erklären. Auf seine erfolgte Stellungnahme habe er keine Antwort erhalten. Stattdessen sei er im Dezember per Rechtsanwalt aufgefordert worden, die vom VfB-Vorstand als gesichert erachteten Fehlbeträge für 2019 und 2020 zu zahlen, zusätzlich Rechtsanwaltsgebühr von 1800 Euro. Schlussendlich sei ihm, der seit 50 Jahren VfB-Mitglied ist, nahe gelegt worden, 25.000 Euro als Abschlag zu zahlen, den Verein zu verlassen und in der Angelegenheit VfB Stillschweigen zu wahren.

Der amtierende VfB-Vorsitzende Stamm reagierte auf all diese Vorhaltungen gelassen: "Niemand hat behauptet, dass Herr Kalischko Gelder des Vereins an sich genommen hat." Es sei lediglich erklärt worden, dass es "für Ausgaben keine Belege gibt". Und an den Bankbelegen sei nicht zu rütteln. Alle von Kalischko geltend gemachten Ausgaben von der Renovierung des Klubhauses bis zur Aufwandsentschädigung für den Spieler seien beim 2020er Fehlbetrag von 21.000 Euro schon längst berücksichtigt. Diesen nachweisbaren "Ausgaben stehen aber Einnahmen gegenüber, die die Ausgaben übersteigen". Im Übrigen sei es nicht die Aufgabe der neuen Vorstandschaft, die sehr wohl, aber erfolglos das klärende Gespräch gesucht habe, fehlende Ausgabenbelege zu suchen.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 20.02 Uhr

Beim VfB fehlen 93.000 Euro - Wo blieb das Geld aus dem Klubhaus?

Von Thomas Frenzel

Leimen. Kai-Uwe Kalischko. Dieser Name fiel im Otto-Hoog-Stadion bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung des VfB nur selten. Fast jeder Anwesende wusste auch so, wer in den Berichten gemeint war: der frühere Erste Vorsitzende und kommissarische Schatzmeister. Leimens Verein für Bewegungsspiele will ihm noch einmal die Hand reichen. Endet dieser neuerliche Vermittlungsversuch ebenso erfolglos wie alle vorherigen, kommt es zum endgültigen Bruch. Dann wird auf eindeutigen Beschluss der Mitgliederversammlung alles daran gesetzt, jenes Geld zivilrechtlich einzutreiben, das unter Kalischkos Vorsitz auf ungeklärte Weise verschwunden ist. Aus Sicht der Vereinsspitze geht es um geschätzte 93.000 Euro. Für deren Verbleib gibt es keine Ausgabenbelege, betonte nicht allein der seit Ende Juli 2020 amtierende VfB-Chef Walter Stamm.

Unter die Lupe genommen hatten Stamm als ehemaliger Ordnungsamtschef der Stadt Leimen und seine Vorstandskollegen mit den Jahren 2018 bis 2020 nur die allerjüngste Kalischko-Zeit. Der frühere FDP-Stadtrat hatte bereits 2016 den VfB-Vorsitz übernommen, in direkter Nachfolge des unlängst verstorbenen Leimener Ehrenbürgers Bruno Sauerzapf.

Was Stamm und insbesondere sein Finanzmann Hans-Dieter Krieg vortrugen, machte die versammelten 41 Mitglieder schier sprachlos. Der Schuldenstand des Vereins belief sich bei der Amtsübernahme – ungeachtet deutlich niedriger Ankündigung – auf knapp 100.000 Euro. Der Stromversorger EnBW drohte wegen Zahlungsrückständen von über 15.000 Euro mit der Zwangsvollstreckung und dem Abstellen der Stromversorgung. Der Steuerberater machte unbeglichene 9500 Euro geltend, die teilweise noch aus dem Jahr 2017 datierten. Die Heidelberger Brauerei meldete gut 30.000 Euro an unbezahlten Rechnungen – und wusste laut Stamm überhaupt nichts von etwaigen Verhandlungen, bei denen es – gegen einen langfristigen Liefervertrag – auch um Schuldenerlass hätte gehen sollen. Derartiges hatte Kalischko gegenüber der RNZ ins Feld geführt (RNZ vom 6. August).

"Das ist nur ein kleiner Auszug dessen", fasste Schatzmeister Krieg zusammen, "was auf uns einprasselt". All diese Außenstände würden nun in monatlichen Raten abgestottert, zusätzlich zu den laufenden Betriebskosten.

Neben dieser privatrechtlichen Seite gab es noch eine zweite Front: Auch das Finanzamt wollte bedient sein. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde – insbesondere wegen des Getränkeverkaufs im Klubhaus – eine Nachzahlung von 23.500 Euro fällig. Sie ist zwischenzeitlich gezahlt. Dabei flossen 3000 Euro als Gewerbesteuer auch an die Stadt Leimen. Die 2020er Steuererklärung, die auch die ersten sieben Kalischko-Monaten umfasst, ist Stamm zufolge noch nicht eingereicht.

Weitaus mehr Sprengkraft haben indessen die – zumindest bislang – nicht vorhandenen Ausgabebelege, mit denen sich die Klubhausumsätze gegenrechnen ließen. Für die ersten sieben Monate des Jahres 2020 beläuft sich das Loch auf 21.000 Euro, für 2019 auf 37.000 Euro, für 2018 auf "vielleicht 35.000 Euro." Weiter zurück wollte der neue Vorstand nicht schürfen. Stamm: "Wir haben die Nachweise für die Einnahmen, aber keine Erklärungen für die Ausgaben."

Auch vor dem Hintergrund gewinnt anderes an Gewicht: Stamm zufolge wurde noch im vergangenen Jahr fürs Klubhaus ein neues Kassensystem angeschafft; das melde die Umsätze automatisch an den Steuerberater. Und "jeder, der beim VfB Geld verdient, ist angemeldet und hat einen richtigen Arbeitsvertrag."

Um Kalischko noch einmal die Chance zu geben, den Verbleib der Klubhausumsätze zu klären, soll es ein erneutes Vermittlungsgespräch geben. Nach einiger Diskussion der Mitglieder erklärten sich als Ehrenmitglied der langjährige Leimener CDU-Fraktionschef Hans Appel und Karl-Heinz Hess bereit, als Kommissionäre zu wirken. Sie wollen sich in naher Zukunft mit Kalischko treffen.

Walter Stamm legte seinen ersten Jahresbericht als VfB-Vorsitzender vor.

Für den Fall, dass die Appel-Hess-Mission scheitern sollte, erwirkte Stamm – "ich brauche einen Mitgliederbeschluss" – bei vier Enthaltungen das Votum, bei Kalischko mit anwaltlicher Hilfe das Geld für die Jahre 2019 und 2020 einzutreiben. Auch um eigene Anwaltskosten zu sparen, solle zunächst nur das Jahr 2020 eingefordert werden. Corona-bedingt hatte in diesem Jahr kein Spielbetrieb stattgefunden, der womöglich nicht dokumentierte Ausgaben beispielsweise für die Spieler bewirkt haben könnte.

Dieses rechtsanwaltliche Vorgehen war unter den Mitgliedern nicht unumstritten. Das gewichtigste Gegenargument: Bei dem früheren Vorsitzenden sei in der diskutierten Größenordnung ja eh nichts zu holen – "das Geld ist weg". Der geringen Erfolgsaussicht stünden indessen die erheblichen Kosten für den Rechtsanwalt und das Verfahren gegenüber, und diese Kosten blieben wohl beim VfB hängen.

Jenseits der Finanzlöcher beschäftigte auch noch anderes die VfB-Mitgliederversammlung: Für Benjamin Winter, der im Zuge der Finanzquerelen zurückgetreten war, wurde der stellvertretende Schatzmeister Jürgen Hofmann zum neuen Zweiten Vorsitzenden gewählt. Neuer stellvertretender Schatzmeister wurde Martin Krieg. Die Aufgabe des ebenfalls zurückgetretenen Verwaltungsvorstands Robert Gayer soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Die Getränke im Klubhaus werden in allernächster Zukunft um 20 bis 40 Cent teurer. Dem Finanzvorstand wurde von den Rechnungsprüfern saubere Arbeit bestätigt und von der Mitgliederversammlung einstimmig Entlastung erteilt. Corona-bedingt war 2020 der Spielbetrieb eingestellt worden, die erste Mannschaft hofft nach wie vor auf einen Aufstieg aus der Kreisliga. Die Jugendabteilung mit ihren zehn Mannschaften erfreut sich wachsenden Zulaufs.