Gaiberg. (cm) Wer stiehlt ein Tornetz? Vor dieser Frage stehen derzeit die Verantwortlichen des Sportclubs Gaiberg. Denn Unbekannte haben das Netz eines großen Fußballtores vom Vereinsgelände gestohlen. Nun wurde auch noch das Netz eines kleinen Tores zerstört und musste ebenfalls ersetzt werden. Die Kosten dafür belasten den Verein, der im vergangenen Jahr kurz vor der Auflösung stand und sich noch immer in einer schwierigen Situation befindet. "Es ist ärgerlich", sagt Jan Hildenbrand, der Jugend- und Sportleiter des Vereins, der Teams der Bambini, der F- und E-Jugend sowie eine Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft des SV Waldhilsbach hat.

Der erste Vorfall ereignete sich Anfang Februar. Als die Jugendtrainer mit ihren Mannschaften zum Trainingsbeginn den Platz betraten, trauten sie ihren Augen nicht: Das Netz eines Großfeldtores war verschwunden – spurlos. Das ganze Sportgelände wurde abgesucht. "Doch es war einfach nicht auffindbar", erzählt Hildenbrand. Schon geplante Testspiele standen ohne Tornetz in Frage. Doch es konnte rechtzeitig Ersatz beschafft werden, da auf dem Platz wieder Partien anstehen und nach einer langen Pause auch bald wieder reguläre Saisonspiele der Herren ausgetragen werden sollen. "Ein gutes Netz kostet um die 250 Euro, für uns reicht aber auch ein Modell für 100 Euro", sagt Hildenbrand. Doch bei diesen Kosten blieb es nicht.

Denn am vorvergangenen Wochenende wüteten wieder Vandalen auf dem Sportgelände. Ein nicht fest installiertes Kleinfeldtor wurde mitten auf den Platz getragen und umgeworfen sowie dessen Netz zerrissen. Ein Tisch wurde wohl am Samstagabend von der Tribüne auf den Kunstrasenplatz getragen, um die Bank für Auswechselspieler lagen am Sonntagmorgen Pistazienschalen, eine Keksverpackung und eine Plastikflasche. "Die Szenerie deutet auf Jugendliche aus dem Ort hin", meint Hildenbrand.

"Der Sportplatz ist eigentlich für Sport, Spiel und Spaß am Tage gedacht und nicht als Tummelplatz für Partys am Abend und in der Nacht", teilt der Verein mit. "Wir bitten doch dies zu unterlassen und werden dazu auch Maßnahmen ergreifen müssen." Das könnten zum Beispiel regelmäßige "Patrouillen" auf dem Sportgelände sein, wie Jan Hildenbrand verrät. "Wir wollen, dass der Platz weiter für Jugendliche und Kinder zum Fußballspielen offen bleibt", betont der Jugend- und Sportleiter. Anzeige bei der Polizei wurde bis jetzt nicht erstattet. "Wir wollen das intern in Gaiberg klären", so Hildenbrand. Der Verein fordert die Diebe deshalb auf: "Falls es sich um einen dummen Streich handelt, besteht die Chance, diesen rückgängig zu machen und das Netz einfach wieder zurückzulegen." Außerdem werden Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen an den Verein zu wenden.