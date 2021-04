Vier Städte, vier historische Rundgänge: In Leimen (oben links) sind die Hinweistafeln eher unauffällig angebracht. In Neckargemünd (oben rechts) sind die wichtigen Gebäude markiert, in Neckarsteinach (unten links) ist farbigen Pfeilen zu folgen. Bilder und Sprachbeiträge beschert die „Schönau App“ (unten rechts). Fotos: Alex

Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Zwei freie Tage stehen vor der Tür und damit auch die Frage: Was tun nach der Ostereier-Suche, wo doch Corona-bedingt die Möglichkeiten einer Freizeitbetätigung wahlweise geschlossen oder völlig überlaufen sind? Wie wäre denn eine QR- beziehungsweise Zahlencode-Suche (vgl. Extra), bei der ganz nebenbei die Sehenswürdigkeiten der Region entdeckt werden können? Möglich machen es digital geleitete Ortsführungen. Diese ersetzen den klassischen Ortsführer durch das Smartphone – und ermöglichen damit individuelle und kontaktfreie Touren. Gebraucht werden lediglich ein Smartphone mit einer entsprechender App zum Lesen der QR-Codes – und eine funktionierende Internetverbindung. Die RNZ stellt vier digital geführte Rundgänge vor:

> In Leimen geht es auf einen rund eineinhalbstündigen historischen "Städtetrip" durch den Stadtkern. Dort verteilt stehen 15 dunkelblaue Tafeln, die mit Stadtwappen, Logo der Lokalen Agenda Leimen sowie einem schwarz-weißen QR-Code gekennzeichnet sind. Letzterer verwandelt das Smartphone beim Scan mit der Kamera oder einer entsprechenden App in ein Leimen-Lexikon. Denn dadurch öffnet sich eine Internetseite, die in Form von Texten und Fotos allerlei Wissenswertes zur Vergangenheit Leimens und seiner Sehenswürdigkeiten bereit hält. So informiert sie an der ersten Station in der Rathausstraße/ Ecke Nußlocher Straße über die frühe merowingische Besiedlung und die Bedeutung des Tabakanbaus für Leimen. Weiter geht es unter anderem über den Palais Seligmann, den Franzosenturm und den Menzerpark, ehe die Tour an der letzten Station endet: am Kurpfalz-Centrum, wo einst das Straßenbahndepot stand.

> In Neckargemünd sind ebenfalls QR-Codes das Mittel der Wahl, um die historische Altstadt der Stadt am Neckar per Smartphone zu entdecken. Vom Start am Hanfmarkt geht es auf 25 Stationen über Neckarlauer und Altstadt, Neckar- und Hauptstraße bis zur Burg Reichenstein, ehe die Tour an der Villa Menzer endet. Beim Scan der an den jeweiligen Stationen angebrachten QR-Codes mit der Smartphone-Kamera wird der Internetbrowser des Handys auf eine Webseite geleitet, wo eine Stadtkarte samt der die 25 Stationen hinterlegt ist. Dort sind jeweils in kurzen Sätzen Informationen über die einzelnen Sehenswürdigkeiten zusammengefasst. Und das nicht nur für Einheimische. Neben der deutschen steht nämlich auch noch eine französische sowie eine englische Spracheinstellung zur Verfügung.

> In Neckarsteinach führt ein mit 40 QR-Codes ausgestatteter, knapp vier Kilometer langer Rundweg durch das Stadtgebiet und hält an seinen Stationen Wissenswertes rund um Natur, Landschaft, Kultur und Geschichte bereit. Und das für die Ohren: Denn die Beiträge kommen in Neckarsteinach als Audiobeiträge daher, die von professionellen Sprechern und Neckarsteinach-Experten eingesprochenen wurden. Diese haben übrigens auch die eine oder andere kuriose Anekdote aus der Geschichte der Vierburgenstadt zu erzählen. Der Clou: Während der Rundgänger lauscht, hat er den Blick frei für die Schönheiten von "Hessens sonnigem Süden". Beginn der Tour ist das Geopark-Infozentrum in der Neckarstraße, wo auch eine Karte der Route erhältlich ist. Danach geht es vorbei am Neckarlauer und den vier Burgen, durch den Wald in die historische Altstadt und wieder zurück zum Geopark-Infozentrum.

> In Schönau ermöglicht ein historischer Rundgang auf dem Gelände des einstigen Klosters eine kleine Zeitreise ins Mittelalter: Hilfsmittel dafür ist die "Schönau-App", die vorab auf das Smartphone geladen werden muss. Ist das geschehen, können sich Groß und Klein auf die Spuren des vor 900 Jahren gegründeten und vor knapp 500 Jahren aufgelösten Zisterzienserklosters begeben, dem die Stadt den Beinamen "Klosterstädtchen" verdankt. Die App bietet zwei Touren an: Eine 60 Minuten dauernde und 20 Stationen umfassende Route für Kinder und eine für Erwachsene, die mit 28 Stationen etwa 80 Minuten dauert. Beide starten am ehemaligen Refektorium des Klosters, der heutigen evangelischen Kirche. Beide enden am Wallonenhaus in der Rathausstraße, der einstigen Klosterschmiede. Dazwischen erläutern Audiobeiträge aus dem Smartphone-Lautsprecher den einstigen Klosteralltag, während der Telefon-Bildschirm zum Fenster in die Vergangenheit wird: Hier nämlich werden ähnlich einer Diashow Fotos und Videos eingeblendet. Die Stationen können Punkt für Punkt über die Navigation der App abgearbeitet oder ganz frei beim Spaziergang durch die Stadt entdeckt werden. Denn an alle Stationen sind Nummern angebracht. Gibt man die Zahlen in die App ein, führen sie zu den entsprechenden Beiträgen.