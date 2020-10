Eppelheim. (kaz) Trägt sie am Spieltisch Sonnenbrille, um auf ihr eigenes Mode-Label aufmerksam zu machen oder damit man ihr nicht in die Augen schauen kann, weil sie das Poker-Face noch nicht drauf hat? Die Antwort ist unklar, schließlich hat Glamour-Girl Gina-Lisa Lohfink das Pokern schließlich erst vor wenigen Tagen gelernt. Da war ihr Auftritt beim 13. Poker-Fire im "Billard-Café Blue City" in Eppelheim längst beschlossene Sache. Veranstalter Thorsten Heft hat ihr das Kartenspiel zusammen mit einem Poker-Freund persönlich in einem rund dreistündigen "Crash-Kurs" beigebracht und findet: Gina-Lisa hat Talent! Das wäre dann eines von vielen.

Die 34-Jährige ist bekannt aus Produktionen des Privatfernsehens wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (2017) oder "Germany’s next Topmodel" (2008). Aber auch für die ARD-Serie "Marienhof" übernahm sie eine Gastrolle und ließ sich darüber hinaus für die Magazine Playboy und Penthouse ablichten. Sie sorgte allerdings 2016 bundesweit für Schlagzeilen, als sie zwei Männer der Vergewaltigung bezichtigte, nachdem diese Sex-Aufnahmen mit ihr ins Netz gestellt hatten. Das war nicht rechtens, doch nach einem Gerichtsprozess musste Lohfink wegen falscher Anschuldigungen eine Geldstrafe zahlen. Dennoch meint Thorsten Heft: "Sie ist eine ganz liebe Person ohne irgendwelche Starallüren", als er mit ihr mit einer Dreiviertelstunde Verspätung zur Autogrammstunde im Billard-Café eintrifft.

Gina-Lisa Lohfink hätte demnach niemanden unnötig warten lassen. Schuld war, dass es im Restaurant, in dem zuvor ein "Promi-Essen" stattfand, länger gedauert hatte als geplant. Die Teilnahme daran war unter den Turnierteilnehmern verlost worden. Zu den Gewinnern zählte unter anderem Karl Greis aus Bammental, der seit etwa fünf Jahren pokert und sich nun zusammen mit Gina-Lisa fotografieren ließ. Ein Autogramm wollte eigentlich niemand, vielleicht weil ein Bild mehr sagt als Worte oder eine Unterschrift. Jetzt hat auch Karl Greis aus Bammental ein Smartphone-Foto mit einer Prominenten an seiner Seite.

Zur Erinnerung: Vor anderthalb Jahren, im April 2019, war bei Poker-Fire der Moderator der RTL-Sendung "Die Superhändler", Antoine Richard, zu Gast. Damals standen die Gäste tatsächlich auch noch für Autogramme Schlange, machten aber auch viele Erinnerungsfotos. Mit dem genannten TV-Format hat Lohfink ebenfalls bereits Erfahrung. Bei ihrer Teilnahme verkaufte sie zwei Designer-Kleider und spendete den Erlös in Höhe von 1200 Euro an ein Kinder-Hospiz. Zum Poker-Turnier in Eppelheim hatten sich rund 60 Gäste angemeldet, die Teilnehmerzahl war auf 80 beschränkt. Es gab also Gelegenheit, noch kurzfristig aufzuspringen. Das Turnier begann, nachdem alle Fotowünsche erfüllt waren, zunächst am "VIP-Tisch".