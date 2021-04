Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Es sind einschneidende Ereignisse, die sich jähren. Während Corona seit rund einem Jahr die Welt in Atem hält, "feiert" eine andere Katastrophe ihr unrühmliches Jubiläum: der Atomunfall von Tschernobyl vor 35 Jahren. Wie Corona hatte auch diese Katastrophe handfeste Folgen für das Heidelberger Umland.

In der RNZ ist am 6. Mai 1986 vom "schwarzen Montag" die Rede: Händler mussten aufgrund erhöhter Strahlungswerte "ihr gesamtes Freilandgemüse aus dem Verkehr ziehen". Einige Tage später dann führte die Untersuchung von Dossenheimer Salatköpfen zu einer vorläufigen Entwarnung aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum: "Wenn die äußeren Blätter des Salatkopfes entfernt und die restlichen Blätter gut gewaschen werden, so ist ein Verzehr unbedenklich." Pro Kilo Salat wurden damals 865 Becquerel (Bc) gemessen. Nach Entfernen der äußeren Blätter und Waschen nur noch 94. Retten konnte es den Kopfsalat nicht: Am 13. Mai berichtete die RNZ, dass in und um Heidelberg Blattgemüse vernichtet wurde – alleine in einem Handschuhsheimer Betrieb 68.000 Stück Kopfsalat.

In Neckarsteinach führte die Lage im hessisch-badischen Grenzgebiet zu Verwirrungen: Eine Probe von Milch habe seinerzeit einen Wert aufgewiesen, der in Hessen unzulässig war, in der Mannheimer Molkerei aber als unbedenklich galt.

Aber nicht nur Lebensmittel beschäftigten die Region. In Gaiberg und Bammental berichtete die RNZ von gesperrten Kinderspielplätzen. In Neckargemünd blieben diese offen, was in einer Bürgerfragestunde für Ärger sorgte. "Die mangelnde Information wurde kritisiert und dem Bürgermeister mit Anzeige gedroht, falls er nicht sofort umfassend Strahlenwerte für Neckargemünd bekannt gebe", schrieb die RNZ am 10. Mai.

Generell war rund um Heidelberg der Reaktor-Unfall von keiner gemeinderätlichen Tagesordnung wegzudenken. Kundgebungen gegen die Atomindustrie häuften sich. Sand in Kindergärten und auf Spielplätzen wurde ausgetauscht, Spielgeräte mit Dampf gereinigt –– die RNZ berichtete dergleichen aus Eppelheim, Leimen und Bammental.

Rund zweieinhalb Wochen nach der Katastrophe gab zumindest der Eppelheimer Gemeinderat Entwarnung. "Die Einschränkungen sind aufgehoben", hieß es in der RNZ am 15. Mai. Das Ende der Tschernobyl-Folgen war es aber noch nicht: Mögliche Langzeitfolgen in der Region rissen einen Leimener Gemeinderat zur Aussage "Eigentlich hilft nur noch beten!" hin. Katastrophenpläne für die regionalen Kraftwerke wurden aufgestellt – unter anderem von der Versammlung des Kreisverbands des Gemeindetags in Gaiberg. In Wiesenbach und Leimen diskutierten die Gemeinderäte über die Anschaffung von Strahlen-Messgeräten. Diese waren vor Tschernobyl "dem Rotstift geopfert" worden ...