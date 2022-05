Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Für Bürgermeister Frank Volk ist das Terrassenschwimmbad in Kleingemünd "das schönste weltweit." Und so wie es sich am Samstag am allerersten Öffnungstag der Saison bei Bilderbuchwetter präsentierte mit zwei einladenden Schwimmbecken, einem Kinderbadebereich, gepflegter Anlage mit satt gewachsenem Rasen, fanden sich ad hoc keine Gegenargumente. Eine Fangemeinde hatte sich schon früh vor dem geschlossenen Tor eingefunden. "Es war noch dunkel", bekannte ein Vater die frühe Ankunft. Die Saisonkarte ergatterte der junge Lukas Ambiel, Für den 18-jährigen Jan Lörz gab es eine Flasche Sekt und den Blumenstrauß für den ersten weiblichen Gast überreichte der Bürgermeister an Birgit Baur.

Die Stadt lässt sich das Schwimmbad etwas kosten – notgedrungen. Undichtigkeiten wurden in der Folie des Naturbades ausgemacht, was Reparaturarbeiten vor Saisonbeginn und Kosten von 60.000 Euro erforderlich machte. Die Haushaltsstrukturkommission der Stadt hat nicht nur deswegen das Terrassenschwimmbad in den Blick genommen und so überlegt man, wo sich Kosten einsparen lassen. Eine Absenkung der Temperatur im Nichtschwimmerbecken könnte erwogen werden, um steigenden Energiekosten etwas entgegenzusetzen.

Aktuell betrug die Wassertemperatur für die ersten Schwimmer 25 Grad, die nach dem netten Empfang zum Nichtschwimmerbecken eilten und sich hineinbegaben. Bei einer Außentemperatur von 21 Grad empfanden die Schwimmer das Nass als sehr einladend. Ob bei steigenden Außentemperaturen also ein Reduzieren der Wassertemperatur um ein bis zwei Grad, so der Bürgermeister, kommt, ist noch zu entscheiden.

Nicht ganz so gut frequentiert war am frühen Morgen das Naturbad, das Schwimmerbecken, mit einer Wasserwärme von gerade einmal 17 Grad, da es nicht beheizt wird. Unberührt blieb hier zunächst die Wasserfläche von Sprung- und Schwimmerbecken.

Schwimmmeister Robert Dieterle gehört wie sein Kollege Andreas Dittrich und Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, Marvin Stieg, zum Stammpersonal im Terrassenschwimmbad. Dieses ergänzen vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kasse und drei festangestellte Rettungsschwimmer. "Und dann gibt es noch zwei weitere Personen, die sich um die Grünanlage kümmern", merkte der Bürgermeister an mit dem Hinweis auf einen weiteren Kostenfaktor. "Die Personalkosten hat man, ob das Schwimmbad offen ist oder nicht."

Beim Empfang der ersten Schwimmbadbesucher konnte er auf Unterstützung aus dem Gemeinderat bauen. Petra Groesser war gekommen, zudem Jürgen Rehberger, Manfred Rothe, Matthias Hornung und für die DLRG schaute Detlev Sy vorbei. Nachdem wegen der Corona-Pandemie das 50. Jubiläum der DLRG ebenso wie der 50. Geburtstag des 1970 eingeweihten Terrassenschwimmbads ausgefallen war; soll dieses große Fest als "50+2 Jahre" vom 22. bis 24. Juli nachgeholt werden. Am 22. Juli wird es einen Festakt im Freibad geben, am 23. und 24. Juli zum Schwimmbadfest der DLRG zu Spiel, Spaß und Open-Air bei guter Bewirtung eingeladen.

Was ist noch neu in dieser Badesaison? Im Kiosk kümmert sich der neue Pächter Chafai Machlouch fortan um das leibliche Wohl der Schwimmbadbesucher.