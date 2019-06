Treue Sandhausen-Fans: Die "Nightmares" in ihrer Fankleidung beim Auswärtsspiel in Darmstadt. Foto: privat

Von Benjamin Miltner

Sandhausen. Frauen und Fußball - das ist auch heute noch eine Kombination, die von vielen belächelt wird. "Es ist zwar nicht mehr so extrem wie früher, aber so Sprüche wie ,Frauen haben sowieso keine Ahnung von Fußball‘ fallen schon mal", erzählt eine 25-jährige Anhängerin des SV Sandhausen.

Sie muss es wissen. Denn sie ist kein x-beliebiger Schönwetter-Fan, der einmal im Jahr ins Stadion geht. Sondern die St. Ilgenerin hat vor knapp einem Jahr mit den "Syndikat Nightmares 1916" einen eigenen Fanclub gegründet.

Das ist auch der Grund, warum sie der RNZ im Interview zwar ihren Namen genannt hat, ihn aber nicht öffentlich machen möchte. Auch Porträtfotos sind tabu. Aus Sicherheitsgründen, um nicht zur Zielscheibe gegnerischer Fans zu werden, wie sie sagt. Eine in der Szene übliche Vorgehensweise.

Denn auch wenn bei Zweitligist SV Sandhausen die Welt noch eine heile ist, alles gesittet, ja fast freundschaftlich zugeht: Das ist im Fußball-Geschäft bei Weitem nicht überall so, die Grenzen zwischen Ultras, gewaltbereiten Fans und Hooligans sind unscharf.

Aber zurück zum eigentlichen Sport. Fußball hat die 25-Jährige früher "überhaupt nicht leiden können", wie sie gesteht. Aber da sie als Augenoptikerin in der Fußball-Hochburg Sandhausen arbeitet und viele ihrer Freunde SVS-Fans sind, hat es sie dann doch einmal ins Stadion verschlagen. Das war vor vier Jahren - und seither kriegt sie davon nicht mehr genug. "Als Frau fällt einem dann irgendwann auf, dass es nur sehr wenige weibliche Fan-Gruppierungen gibt", erzählt sie. In Sandhausen sogar gar keine.

Bis im August 2018 drei Freundinnen "Syndikat Nightmares 1916" gründeten. 1916 steht für das Gründungsjahr des SVS. Das Wort Syndikat hat das Trio von der befreundeten Gruppierung "Syndikat 1916" übernommen. "Wir sind aber eine eigenständige Gruppe, jeder macht sein Ding", erklärt die St. Ilgenerin. Und warum Nightmares, also "Albträume"? "Weil Frauen meistens die Albträume von Männern sind", sagt sie und lacht dabei.

Ein ausgefallenes Logo haben die "Nightmares" schon. Die saisonfreie Zeit im Sommer nutzen sie, um ein großes Banner zu malen und so bei den Spielen noch präsenter zu sein.

Was die am Freitag beginnende Frauenfußball-WM angeht, fällt die Begeisterung eher verhalten aus. Eine der drei Fanclub-Mitglieder verfolgt die Spiele des deutschen Nationalteams, die anderen beiden können damit weniger anfangen, wie sie zugeben. Und wenn der SVS eine Frauentruppe initiieren würde? "Ich bin leider selber nicht sportlich, aber das wäre interessant", meint die 25-Jährige.

"Alles für den SVS" lautet also das Motto. Bei jedem Heimspiel sind die "Nightmares" vertreten, oft auch auswärts. Bei weiten Reisen müssen sie aber ab und an passen. "Wenn man arbeitet, Mutter oder Hausfrau ist, kann man nicht einfach so mal freitags oder montags nach Hamburg oder Berlin fahren", erklärt die Fanclubsprecherin.

Und überhaupt: Am Hardtwald ist es für sie sowieso am schönsten. "Wir stehen mit vielen Freunden im Fanblock, sind wie eine Familie zusammengewachsen", schwärmt die 25-Jährige. Mitsingen, mitklatschen, mitfiebern, überkochende Spannung und Emotionen erleben: Das macht das Gesamtpaket Stadionerlebnis aus. Aber nicht falsch verstehen: Das Sportliche ist zentral. "Wir kommen nicht zum Quatschen, sondern um den Verein zu unterstützen, das Team gewinnen zu sehen." Echte Fans eben.