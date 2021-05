Sandhausen. (luw) Über 200 feiernde Fußballfans, Feuerwerkskörper, laute Musik von einem "Diskjockey" (DJ): Diese Szenen spielten sich am späten Sonntagabend am Fußballstadion des SV Sandhausen (SVS) ab, der trotz Niederlage in Bochum den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga gesichert hatte. Der Lärm verärgerte einige Anwohner, die dann auch die Polizei riefen. Die Beamten teilten bekanntlich am Pfingstmontag mit, dass "erst um Mitternacht Ruhe einkehrte, nachdem die Polizei die Ansammlung auflösen konnte". Dieser Version widersprach nun ein RNZ-Leser, der an jenem Abend selbst dabei war: "Ich war mit über 200 Leuten bis etwa 0.30 Uhr ganz entspannt am Stadion, und die Polizei hat nichts gemacht." Mit dieser Aussage konfrontierte die RNZ die Pressestelle der Polizei in Mannheim, die daraufhin ihre Angaben korrigierte.

"Ganz so war es nicht, wie die Kollegen am Montag berichtet haben", räumte am Donnerstag Kriminalhauptkommissarin Claudia Strickler ein. "Die Polizei hat erst um 1.10 Uhr eine Gruppe von zehn bis 15 Personen am Stadion aufgelöst." Gegen 22.40 Uhr seien Beschwerden über Lärm bei der Polizei eingegangen. "Daraufhin waren auch Kollegen vor Ort." Dabei habe man beobachtet, dass es sich um Fußballfans – darunter auch Familien – gehandelt habe, die friedlich und unter Beachtung der Corona-Abstandsregeln den Nichtabstieg des SVS gefeiert hätten. "Wir waren Herr der Lage und sahen keinen Grund, einzuschreiten", erklärte Strickler.

So berichtet es auch der eingangs genannte SVS-Fan: "Der Mannschaftsbus kam ja erst kurz vor 0 Uhr. Da waren nur zwei Polizeiautos in der Nähe, die aber nichts gemacht haben." Feuerwerkskörper seien bereits ab 21.30 Uhr "regelmäßig" gezündet worden, nach Ankunft der Mannschaft sei es während der Feier mit ebendieser bis etwa 0.30 Uhr besonders laut gewesen – teils vor den Augen der Polizei. Doch danach habe sich ein Großteil der Menge von selbst aufgelöst, weshalb ihn die erste Darstellung der Polizei gewundert habe.

Auch Strickler von der Polizei-Pressestelle berichtet, dass die allermeisten Fans noch vor 1 Uhr ohne Eingreifen der Beamten nach Hause gegangen seien. "Aber um 1.10 Uhr war noch ein harter Kern von zehn bis 15 Fans vor dem Stadion versammelt", sagte sie weiter. "Diese wurden aufgefordert, nach Hause zu gehen." Dabei seien auch Personalien aufgenommen und ein Platzverweis ausgesprochen worden. Ob zudem Corona-Verstöße oder andere Ordnungswidrigkeiten registriert wurden, war am Donnerstag nicht zu erfahren. Strickler wusste indes zu berichten, dass der DJ vom SVS engagiert worden sei: "Darum will sich nun die Gemeindeverwaltung im Gespräch mit dem Verein kümmern."