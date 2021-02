Im Zuge der Sanierung des Gebäudes „Hauptstraße 33“ soll auch ein Freisitz am Fachwerkhaus entstehen. Dessen Machbarkeit und Kosten werden gerade ermittelt. Foto: Gutschik-Schilling:

Spechbach. (mgs) Die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhauses in der Hauptstraße 33 beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Zusammenkunft erneut. Nachdem im Oktober 2019 Sven Golling vom gleichnamigen Sachverständigenbüro für Holzkonstruktionen aus Brühl in der damaligen öffentlichen Sitzung seinen Vorbericht zum Holzgutachten vorgestellt hatte war schnell klar: Das Gebäude "Hauptstraße 33" ist sanierungswürdig und ebenso erhaltenswert. Dessen ältester Teil im Erdgeschoss soll nach früheren bauhistorischen Untersuchungen um das Jahr 1500 entstanden sein.

Für die Sanierung stehen Mittel aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) zur Verfügung. Architekt Thomas Thiele aus Freiburg betreut im Auftrag der Gemeinde als Planer und Fachberater die Umsetzung der LSP-Vorgaben für diese Maßnahme. Der Gemeinderat hat in der Sitzung im Januar abschließend über die Nutzung nach der Sanierung beschlossen, demzufolge das Haus für eine Wohneinheit zur Vermietung modernisiert werden soll.

Um die Attraktivität für potenzielle Mieter zu steigern, soll Architekt Thiele seine Umbaupläne noch einmal leicht verändern: Und zwar um eine Terrasse oder einen Balkon am rückwärtigen Teil in Richtung Rathausplatz erweitern.