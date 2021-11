Von Marika Gutschik-Schilling

Spechbach. Ursprünglich hatte Bürgermeister Werner Braun eine Exkursion zusammen mit dem Gemeinderat zu einem Windpark vorgesehen. Die musste zwar ausfallen, aber ein alternativer Plan war bald gefunden: Braun und sein Epfenbacher Amtskollege Joachim Bösenecker, einige Gemeinderäte und der für den Wald beider Gemeinden zuständige Förster Markus Groß unternahmen eine Exkursion ins Waldgebiet "Dreimärker". Hintergrund ist die Tatsache, dass im sogenannten "Teilregionalplan Windenergie" für die benachbarten Gemeinden Spechbach und Epfenbach jenes Vorranggebiet "Dreimärker" ausgewiesen worden war und beide Kommunen samt Gemeinderat einer Verpachtung gemeindeeigener Waldflächen an potenzielle Betreiber für Windenergie offen gegenüberstehen.

So wollte man nun zum einen an potenziellen Standorten für Windräder die Einflüsse auf die Natur kennenlernen. Und zum anderen ließ sich mehr Wissen über die Technik sammeln, die bis zur nächsten Gemeinderatssitzung in die Erstellung eines Kriterienkataloges einfließt. Dann könnte man mit potenziellen Betreibern verhandeln und Verträge abschließen. Mit einigen Interessenten seien bereits Gespräche geführt worden, jedoch lägen noch keine Detailpläne von Anbietern vor, hieß es.

Förster Groß sagte, er habe sich bereits sehr intensiv mit dem Thema Windenergie beschäftigt. Und als jemand, der schon von Berufs wegen immer in und mit der Natur arbeite, mahnte er, sofort mit den Klimaschutzmaßnahmen zu beginnen. Windenergie, die im "Dreimärker" vor Ort gewonnen werde, gehöre für ihn dazu. Groß zeigte Flächen auf, die logistisch für den Aufbau von Windkraftanlagen geeignet wären. Pro Anlage sind Flächen in der Größenordnung von einem halben bis einem Hektar erforderlich. Rodungen für die Fundamente und Kran-Stellflächen müssen vorgenommen werden. Zudem müssen Zuwege geschaffen, beziehungsweise bereits vorhandene entsprechend hergerichtet werden.

Einen möglichst geringen Eingriff in den Waldbestand hielt Groß für optimal. Jedoch werden für die Funktionalität der Anlagen Kriterien wie Schattenwurf, Funk und die Abstände der Windräder beurteilt. Ein Ausgleich für die gerodete Fläche werde gesetzlich geregelt: Aufforstungen müssten stattfinden, denn der Wald als Ganzes dürfe nicht weniger werden, ergänzte Groß. Die Genehmigung einer Anlage sei umfangreich, etwa Gutachten von Umwelt- und Naturschutz seien erforderlich, fügten Bürgermeister und Förster hinzu.