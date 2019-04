Spechbach. (cm/luw) Eigentlich würde es die Metzgerei Meister heute nicht mehr geben - wenn da nicht die Spechbacher wären. Im Januar 2018 hatte mit dem Familienbetrieb wegen der unsicheren Perspektive das letzte Lebensmittelgeschäft des 1800-Seelen-Dorfes seine Pforten geschlossen. Doch dann wurde die Familie regelrecht bekniet - und öffnete nach drei Monaten wieder. Nun spielt sie eine entscheidende Rolle bei einem Pilotprojekt der digitalen Nahversorgung: Die Metzgerei soll zum Marktplatz werden.

Die Wiedereröffnung war ein Wagnis. Die Meisters investierten in die Ausstattung der Metzgerei und renovierten. Die Juniorchefs Walter und Thorsten Meister übernahmen und änderten das Konzept: Montags bis donnerstags bleibt das Geschäft nachmittags zu. "Wir hatten zuvor nachmittags manchmal nur fünf Kunden", erzählt Walter Meister. "Da waren die Stromkosten höher als die Einnahmen." So bleibt auch mehr Luft für den angegliederten Partyservice - ein weiteres Standbein des Betriebs.

"Wir hatten damit gerechnet, dass wir Kunden verlieren", erzählt der 43-Jährige. "Doch jetzt haben wir mehr als vorher." Dabei profitiert die Metzgerei davon, dass um Spechbach eine Metzgerei nach der anderen ihre Pforten schloss. Die Kunden kämen inzwischen sogar aus Heidelberg und Nußloch.

Die Meisters würden einen Lehrling einstellen, doch es mangle an geeigneten Bewerbern. So springen Seniorchef Walter Meister und dessen Frau Christa immer wieder mit ein. "Wir sind sehr zufrieden", sagt Walter Meister junior. "Die Wiedereröffnung war die richtige Entscheidung."

Die Wiedereröffnung der Metzgerei ließ seinerzeit auch Bürgermeister Guntram Zimmermann aufatmen. Denn seit Ende Februar können sich Spechbacher dort nicht nur mit Fleisch versorgen. Mittels "Emmas App" können Kunden per Smartphone insbesondere Lebensmittel bei Einzelhändlern in der Umgebung bestellen. Die Waren werden an "Appholstationen" geliefert - in Spechbach ist dies die Metzgerei Meister, in Schönbrunn das Rathaus. Jeder, der ohnehin auf den entsprechenden Routen unterwegs ist, kann für eine kleine Vergütung Lieferfahrten übernehmen. An beiden Stationen wird eine Art überdimensionaler Tablet-PC installiert, über den auch Menschen einkaufen können, die kein Smartphone besitzen.

Was noch bis Ende des Jahres als Testphase eines bundesweit einzigartigen Projekts läuft, soll ab 2020 für alle Bürger und Nahversorger in Spechbach und Umgebung zugänglich sein. Bei allen rechtlichen und organisatorischen Hürden, die noch zu überwinden sind, ist Bürgermeister Zimmermann schon jetzt begeistert: "Wir gestalten hier unsere Zukunft, das macht Spaß." Dieses Projekt eines "digitalen Marktplatzes" mit den Pilotkommunen Spechbach und Schönbrunn wird von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises getragen.

Zimmermann betont immer wieder, dass noch viel Arbeit vor den Beteiligten liegt - mit dabei sind auch die Universität Mannheim und ein Startup-Unternehmen, das "Emmas App" entwickelt hat. "Der Erfolg hängt am Ende davon ab, ob die Nutzer das Angebot annehmen", sagt der Bürgermeister. "Stück für Stück" wolle man sich dem Ziel nähern, den digitalen Marktplatz 2020 "in die freie Wildbahn" zu lassen. So werde aktuell nur dienstags und freitags geliefert. Im Moment wird ausschließlich Ware angeboten, die nicht gekühlt werden muss. Spezielle Kühlboxen sollen ab Sommer zum Einsatz kommen.

Bisher gibt es insgesamt 15 Testnutzer und zwei Zusteller, im Mai wird dieser Kreis erweitert. Als Händler sind neben der Metzgerei Meister die "Marktscheune Meckse", ein Getränkehändler aus Zuzenhausen und ein Bäcker aus Helmstadt-Bargen an der Testphase beteiligt. Dank des digitalen Marktplatzes könnten regionale Händler ihre Reichweite vergrößern, erklärt Zimmermann.

Die ersten Erfahrungen der Meisters sind positiv. "Ja, es funktioniert", sagt Walter Meister über die Anlieferung der vorgepackten Kisten und Tüten. Die Meisters ergänzen Produkte aus der Metzgerei, die keiner Kühlung bedürfen. Dazu gehören zum Beispiel auch H-Milch und Eier, was die Metzgerei nach der Schließung der Bäckerei und des Lebensmittelladens im Ort ins Sortiment aufgenommen hat. Die Metzgerei selbst profitiere eher nicht, erhalte auch kein Geld für das Lagern. "Die Hälfte sind ohnehin Kunden von uns, die andere Hälfte kommt nur zum Abholen", so Meister. "Wir haben ein bisschen Arbeit damit, machen es aber gerne."