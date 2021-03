Jürgen Berger, Friedbert Kaiser und Gernot Echner (v.l.) übergaben die Unterschriften in der Sparkassen-Zentrale in Heidelberg. Foto: Alex

Wiesenbach/Heidelberg. (cm) Die Filiale der Sparkasse Heidelberg in Wiesenbach soll bleiben. Das fordern 712 Bürger aus der Gemeinde und aus der Region. Sie unterstützen die Initiative für den Erhalt der Filiale um Gemeinderat Gernot Echner, den früheren Bürgermeister Friedbert Kaiser und Ex-SPD-Gemeinderat Jürgen Berger. Das Trio war nun zu einem Gespräch zur Sparkassen-Zentrale in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage gekommen, um die Unterschriften zu übergeben. Zuvor hatte der Wiesenbacher Gemeinderat eine Resolution für den Erhalt der Filiale verabschiedet. Gleiches plant der Gemeinderat in Neckargemünd am kommenden Dienstag, wo die Filiale im Stadtteil Dilsberg dichtgemacht werden soll. Auch ihre Filialen in Lobbach, Mauer und Heiligkreuzsteinach will die Sparkasse schließen.



"Wir erwarten, dass die angekündigte Schließung der Sparkassenfiliale in Wiesenbach neu geprüft und überdacht wird", forderten die Unterzeichner. Und genau das erhofften sich Echner, Berger und Kaiser auch von dem Gespräch mit den Sparkassen-Vertretern. In der Bevölkerung würde das Vorhaben "auf allergrößtes Unverständnis" stoßen. Das Fazit des Trios fällt jedoch ernüchternd aus: "Es wurden die bekannten Argumente wiederholt – zum Beispiel, dass die Kundenfrequenz angeblich zu niedrig ist", erzählt Berger. Zahlen seien aber nicht genannt worden. "Das Gespräch war insofern aufschlussreich, da klar wurde, dass die Schließung beschlossene Sache ist", berichtet Kaiser. "Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt." Auch die SB-Geräte wie Geldautomat und Kontoauszugsdrucker würden nicht bestehen bleiben.

"Das hat uns verwundert", so Kaiser. In Wiesenbach wäre dies räumlich in dem Gebäude möglich, meint er. Das Trio brachte eine Kombination mit der Postfiliale ins Gespräch. "Wir haben angeboten, bei der Post diese Idee vorzutragen", ergänzt Berger. "Aber das ist ins Leere gelaufen." Die Wiesenbacher schlugen ein "Monitoring" der Filiale vor: Über ein halbes Jahr solle beobachtet werden, wie diese genutzt werde. Die Sparkasse habe zugesagt, dass die Schließung der Filiale bei der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats Ende März noch einmal behandelt werden soll. "Wir haben außerdem auf ein weiteres Treffen gedrängt", so Berger.

Für einen Erhalt der Filiale spreche unter anderem, dass diese verkehrsgünstig und zentral an der Haupt- und Durchgangsstraße liege, es Parkplätze direkt vor dem Gebäude gebe und eine "enorme Frequentierung durch Pendler von außerhalb". Der "Sparkassenbus" stelle keine adäquate Alternative dar.

Die Sparkasse Heidelberg teilte mit, sie freue sich über den Meinungsaustausch. Dieser sei wichtig, "um sich auf Augenhöhe begegnen zu können." Aus Sicht der Sparkasse habe man dargelegt, "welche Optionen wir unseren Kunden zu bieten haben und wie wir zukünftig Kundennähe für uns definieren." Natürlich werde der Verwaltungsrat über das Gespräch informiert. Dem Aktionsbündnis sei zugesagt worden, dass ab April 2021 "Rolfi", die rollende Filiale, jede Woche acht Standorte im Geschäftsgebiet für den persönlichen Service und zur Bargeldversorgung anfahren werde – auch Wiesenbach. Das Aktionsbündnis werde eingeladen, sich vorab ein Bild von "Rolfi" zu machen.

"Wir bleiben erreichbar", erklärt die Sparkasse. Und zwar über die umliegenden Filialen, die Selbstbedienungsangebote sowie die digitalen Dienstleistungen – beides rund um die Uhr – oder über das Kunden-Service-Center per Telefon von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und ab 1. April auch samstags von 9 bis 13 Uhr. Das Gespräch mit dem Aktionsbündnis Wiesenbach habe bewusst gemacht, dass man mit den Kunden noch intensiver, ganz direkt und – wenn möglich – persönlich über dieses Thema sprechen wolle. Damit könnten eventuelle Ängste genommen und praktikable Perspektiven aufgezeigt werden.

Die Sparkasse betont: "Wir lassen unsere Kunden nicht im Stich." Für jeden soll eine individuelle Lösung gefunden werden, bis hin zum Bargeldbringservice. Und auch das gesellschaftliche Engagement in Wiesenbach und den anderen Gemeinden werde nicht eingeschränkt.