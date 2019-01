Früh unterwegs: Fleißige Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde putzten in Eppelheim, als viele Bürger noch tief schliefen. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Eppelheim. Während die meisten nach der Silvesternacht noch friedlich in ihren Betten schlummerten und vor sich hin träumten, herrschte am Wasserturm reges Treiben. Dort räumten viele fleißige Helfer der islamischen Gemeinde Ahmadiyya den Silvestermüll weg. Die Aufräumaktion fand in Kooperation mit der Stadt Eppelheim statt.

Es war gerade einmal 7.40 Uhr und noch nicht ganz hell, als die Ersten mit Besen und Schaufel anrückten. Da lag Eppelheim wohl noch im Tiefschlaf, nur vereinzelt sah man Menschen auf der Straße. Die Helfer waren zu diesem Zeitpunkt allerdings schon länger wach, denn sie hatten zuvor im Eppelheimer Gebetszentrum das Morgengebet verrichtet und anschließend gefrühstückt. Frisch gestärkt ging es dann an die Arbeit.

"Seit 20 Jahren machen wir die Aktion, das hat schon Tradition", sagte Intesar Ahmad, Pressesprecher der Eppelheimer Ahmadiyya-Gemeinde. Die jungen Menschen wollen dem Land, das ihre Väter und Mütter einst aufgenommen hat, mit dieser Geste etwas Gutes tun. Es sei schön, in einem Land zu leben, das Religionsfreiheit habe, so Ahmad. Ihm zufolge werden Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde von anderen islamischen Gruppierungen nicht als Muslime akzeptiert - obwohl sie es sind. In Pakistan würden Ahmadiyya-Mitglieder sogar verfolgt, wie Intesar Ahmad erzählte.

Mit gelben Schutzwesten mit der Schrift "Liebe für alle, Hass für keinen" ging die Aufräumaktion bei Temperaturen von etwa sechs Grad los. Ausgestattet mit Schutzhandschuhen und guter Laune kehrten die jungen Muslime den Dreck weg. Abgebrannte Silvesterknaller und Raketen, Kippen, leere Zigarettenschachteln, Flaschen und Plastik landeten in Müllsäcken.

Viel Dreck fiel rund um den Wasserturm allerdings nicht an, die letzten Jahre seien schlimmer gewesen, fand Ahmad. Die fleißigen Helfer machten sich übrigens so früh an die Arbeit, damit die restliche Eppelheimer Bevölkerung nach dem Aufwachen einen sauberen Platz vorfindet. Schon nach wenigen Minuten sah man den Unterschied. "Ganz Eppelheim können wir leider nicht sauber machen", sagte Intesar Ahmad.

Die Müllsäcke wurden dann am Straßenrand abgestellt und vom Bauhof abgeholt. Die Stadt Eppelheim hatte Zangen, Besen, Müllbeutel und Schutzhandschuhe zur Verfügung gestellt. Rund 20 junge Muslime beteiligten sich an der Aktion, die Helfer teilten sich in Gruppen auf und säuberten zudem einen Teil im benachbarten Plankstadt.