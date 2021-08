An der Schutzhütte im „Sandloch“ ging es für die in Intervallgruppen startenden Läufer auf die Strecke. Diese war je nach vorheriger Meldung fünf oder zehn Kilometer lang. Foto: Alex

Von Thomas Seiler

Schönau-Altneudorf. Eigentlich wollten Stefan Wagner und Patrick Ditter vom Sportverein (SV) mit dem Motto "Der SV lässt’s laufen" die traditionelle "Neidorfer Kerwe" verfeinern. "Wir wollten das Geschehen attraktiver gestalten, ansonsten bleiben uns noch mehr Besucher weg", betonten die sportiven Männer, als sie vor zwei Jahren erstmals einen Kerwelauf über verschiedene Strecken von der Carl-Höfer-Straße aus starteten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten den ursprünglichen Plänen aber bereits das zweite Jahr in Folge einen gehörigen Strich durch die Rechnung.

"Wir können aufgrund der strengen Hygieneregeln nicht zentral im Stadtteil starten", begründete Wagner, weshalb die Veranstalter wiederum an die Schutzhütte im "Sandloch" auswichen – einen Punkt, der nur zu Fuß zu erreichen ist. Dennoch blieb die Teilnehmerzahl mit rund 100 Startern stabil, wiewohl eine Anmeldung am gleichen Tag nicht möglich war.

Beim Start des fünf Kilometer langen Jedermannlaufs und des Hauptlaufs über zehn Kilometer, der die Läufer über die östlichen Waldgefilde Altneudorfs hinaus führte, ging es zunächst leicht bergab zur Straße "An der Klinge". Dann begann der erste Anstieg und jeder freute sich, als sich im Wald eine flachere Strecke anschloss. Dann trennte sich die Spreu vom Weizen, als sich die "Jedermann-Athleten" nicht mehr auf demselben Weg wie die "Hauptläufer" befanden. Jene mussten sich nämlich noch zum höchsten Punkt auf 408 Meter quälen, bevor es ab Kilometer sieben bergab in Richtung Ziel ging und sich der Haupt- schließlich wieder mit dem Jedermannlauf vereinte.

Dies alles spulte Wagner beim Besuch der RNZ virtuell ab, bevor Ditter ihn immer wieder zum Intervallstart bat oder er die eintrudelnden Läufer lautstark empfing. Zu ihnen gehörte auch Lokalmatador Thomas Jörder, der den Jedermannlauf mit nicht mal 21 Minuten am schnellsten meisterte. Alexander Liebig vom LT Rheinhessen traf vier Minuten später ein. "Sehr anstrengend", gestand jener, der im vergangenen Jahr noch den Hauptlauf genoss. Den Sieg dort erlief Marius Meyfarth (Engelhorn Sportsteam/LC Haßloch) in einer Spitzenzeit von etwas mehr als 36 Minuten. Der Neffe der früheren zweimaligen Olympiasiegerin im Hochsprung, Ulrike Meyfarth, wurde damit seiner Favoritenrolle aufs Neue gerecht und distanzierte den Zweiten, den Ladenburger Tobias Hahn, um ganze sieben Minuten.

In der Frauenkonkurrenz ging es etwas enger zu: Mit etwas mehr als 54 Minuten Laufzeit setzte sich die Neckargemünderin Jana Bechtel knapp vor Ulrike Gerhard aus Leimen und Franziska Wonde aus Altneudorfs Nachbarort Heiligkreuzsteinach durch. Im Jedermannlauf verteidigte Alicia Koßmann von der SG Leutershausen ihren Titel genauso wie bei den Herren Thomas Jörder. Koßmann blieb dabei nur 13 Sekunden hinter Jörders Bestzeit.

All das konnte man auf verschiedenen Monitoren ablesen. So auch die Zeiten der "Schlammschneggen on tour" aus der Region oder des jüngsten Teilnehmers, des achtjährigen Henri Casserdi, der den Jedermannlauf in etwas über 30 Minuten bewältigte. Auch die Laufzeit des Seniors Wolfgang Decker flimmerte über den Bildschirm: Der 76-Jährige lief die zehn Kilometer des Hauptlaufs in 58 Minuten. Hierbei zählte er bei Weitem nicht zu den Letzten an diesem Vormittag, die sich auf den schweißtreibenden Lauf begaben.

Unterwegs trafen die Läufer unter anderem auch auf die SPD-Gemeinderätin Tanja Erhard oder ihren Ratskollegen von den Freien Wählern Schönau, Alesandro Sanchez Mateos, die unterwegs für Ordnung sorgten. Das galt auch für die Freiwillige Feuerwehr und weitere Helfer. Und Bürgermeister Matthias Frick sagte bei seiner Stippvisite zu, im nächsten Jahr auf einem E-Bike als "Besenwagen" für die Langsamsten mitzuwirken.