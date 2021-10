Schönau. (ths) Jetzt werden im ehemaligen Klosterstädtchen endgültig die Sanierungsmaßnahmen an der Straßenoberfläche in den Teilbereichen des Industriegebiets "In den Kreuzwiesen" und der Heddesbacher Straße auf den Weg gebracht. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung, nachdem Ernst Schulz vom gleichnamigen Hirschberger Ingenieurbüro die Angebote vorgelegt und auch der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, das grüne Licht dazu gegeben hatte.

"Wir liegen voll in der Planung und es spricht nichts dagegen", begründete er seine Haltung, zumal bei den anfallenden Kosten in Höhe von rund 230.000 Euro ein genehmigter Zuschuss über 30.000 Euro "uns alles wesentlich erleichtert".

Mit dem Beginn der Arbeiten, die das Heidelberger Unternehmen Grimmig durchführt, rechnete Schulz noch in diesem Monat – und mit dem Ende der Bauzeit nach etwa sechs Wochen. An beiden Orten ergaben Untersuchungen vereinzelte Löcher und Risse von erheblicher Tiefe. "Eine Dünnschichtsanierung halte ich für nicht mehr sinnvoll", meinte der Ingenieur mit Blick auf das anstehende Prozedere. Deshalb setzte man bei der Deckensanierung nun auf das Fräsverfahren und teilweise auf sogenannte Asphaltarmierung zur zusätzlichen Stabilisierung. Auf Nachfragen aus dem Gremium erklärte Schulz, dass dies an besonderen Stellen den Einsatz von "technischen Textilien" wie Asphaltarmierungsgitter bedeute, um die Gebrauchstauglichkeit der Straße zu erhalten. So geschehe dies in der Heddesbacher Straße im Bereich der Mittelnaht.

Dort gebe es noch zusätzlich Leitungsgräben für Leerrohre, damit zwölf Hausanschlussquerungen zum schnellen Internet möglich seien, erläuterte er hier den Maßnahmenkatalog. Zudem komme es weiterhin zu Ausbesserungen im Vollausbau im Bereich der Randsteine mit Rinnenplatten, Schotter- und Asphalttragschicht.